20, سيجارة, يوميا.., ماذا, تفعل, بالمدخنين, ؟,

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كشفت دراسة طبية حديثة أن نبتة يابانية قديمة، كانت سببا رئيسيا في الحياة الصحية...
أجرت مجموعة علماء دراسة تؤكد أن طول العمر لا يعتمد على عدد السنين التي يعيشها...
اكتشف علماء مركز أندرسون للأمراض السرطانية في الولايات المتحدة، أن الإفراط في...
قالت لجنة بوزارة الصحة اليابانية اليوم الاثنين، إن علماء يابانيين سيجربون...
نشرت مجلة "BMC Medicine" توصيات لخبراء تغذية، تساعد في الحفاظ على الرشاقة وتساعد في...
يصيب سرطان عنق الرحم، المعروف باسم القاتل الصامت، الكثير من النساء حول العالم،...
أعلن خبراء منظمة "Cochrane" الدولية التي تدرس فعالية التقنيات الطبية، أن تخفيض احتمال...
قالت دراسة أجرتها جامعة تكساس في أوستن، إن الخبز المحمّص (أو التوست) يمكن أن يعرض...
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نبه مدربون رياضيون إلى أن من يبدأون التمارين الرياضية في صالات الألعاب...