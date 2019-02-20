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قطة كارل لاغرفيلد تتصدر الاخبار بعد وفاته… والسبب؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن المصمم الأشهر، والمدير الفني لدار الأزياء شانيل، كارل لاغرفيلد، خلال مقابلات صحفية، أنه كتب جزءًا من ثروته للقطّة ”شوبيت“ التي عاشت معه أيامه الأخيرة.




وسبق للاغرفيلد أن كشف لـ ”نيويورك ماغازين“ أنه كتب عقود إعلانات بقيمة 3 ملايين يورو باسم قطته الشهيرة على مواقع التواصل، حتى يتم العناية بها بعد وفاته.

 
ولا يسمح القانون الفرنسي بتوريث الحيوانات لأنها ”لا تملك الشخصية القانونية“، وكل ما يمكن لأصحابها فعله بعد وفاتهم، هو ترك مبلغ من المال لشخص أو جمعية- وتكون في أغلب الأوقات جمعية لحماية الحيوانات- على أن تهتم بالحيوان حتى نفوقه بحسب ”كلوزر“.


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