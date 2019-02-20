قطة, كارل, لاغرفيلد, تتصدر, الاخبار, بعد, وفاته…, والسبب؟,

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قالت الشرطة الكرواتية إنها عثرت أخيرا على جثة امرأة بعدما اختفت عن الأنظار قبل...
حدث في منطقة ريفية بعيدة في الشرق اللبناني 50 كيلومترا عن بيروت، ما جعل قاعة...
صدت عدسات المصورين عنصرا في الشرطة التركية، وهو يتحرش بمتظاهرة محجبة أثناء...
كشفت صورة مسربة لهاتف أبل الجديد صحة التكهنات التي أثيرت قبل فترة بشأن بالجيل...
منظر مثير للرعب شهده المارة في أحد الشوارع بالمكسيك عندما شاهدوا رأسا لامرأة في...
توفي البروفيسور والاس سميث بروكر صاحب الفضل في انتشار مصطلح الاحتباس الحراري عن...
أصيبت أم بصدمة حقيقية بعد اكتشافها وجود سن أمامية كاملة في فم طفلتها الرضيعة...
أخيراً سنودع المجموعات المزعجة وغير المرغوبة على "واتساب". تطبيق جديد يجري حالياً...
انتهى شجار بين زوجين مصريين حديثين بإلقاء الزوج زوجته من شرفة المنزل، قبل أن...
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن السلطات في الولايات المتحدة ألقت القبض على رجل متزوج...