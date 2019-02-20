المطران, حنا, :, نحيي, اخوتنا, المرابطين, في, باحات, المسجد, الاقصى,

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم الاربعاء بأننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا لاقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين والمرابطين ووجه سيادته التحية للاخوة المرابطين في ساحات المسجد والذين يتصدون لهذه الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والمتواصلة بحق مدينتنا المقدسة ومقدساتنا .

كما اننا نقف الى جانب اخوتنا في مجلس الاوقاف الاسلامية والذين يدافعون عن المسجد الاقصى وباحاته بما في ذلك باب الرحمة المستهدف بشكل مباشر.وقال سيادته بأن ما يحدث في باحات المسجد الاقصى انما هو امر خطير للغاية حيث ان سلطات الاحتلال تسعى لفرض وقائع وحقائق جديدة على الارض مستغلة الوضع العربي المترهل والانحياز الامريكي اللامحدود.اننا ومن قلب مدينة القدس نؤكد كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين بأننا شعب واحد هكذا كنا وهكذا سنبقى والتعديات التي تستهدف المسجد الاقصى انما تستهدفنا جميعا ونحن نقف الى جانب اخوتنا في هيئة الاوقاف الاسلامية رافضين اجراءات الاحتلال بحق هذا المسجد وبحق باب الرحمة بشكل خاص والذي تم استهدافه في الاونة الاخيرة .وكما تستهدف الاوقاف الاسلامية وخاصة المسجد الاقصى هكذا تستهدف اوقافنا وعقاراتنا المسيحية ولذلك وجب علينا جميعا ان نكون في خندق واحد وان نكون عائلة واحدة كما كنا دوما لكي نكون اقوياء في دفاعنا عن مدينتنا وعن مقدساتنا واوقافنا المستهدفة والمستباحة .