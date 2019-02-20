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القدس - وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سلوان متأثرة بجراحها بعد سقوطها من شرفة منزل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فجعت مدينة القدس صباح اليوم الاربعاء بخبر وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سكان حي سلوان متأثرة بجراحها .

 
وكانت الطالابة المرحومة اصيبت بجراح حرجة اثر سقوطها عن شرفة منزل ذويها قبل ايام في سلوان / بحي الثوري.

وتم نقلها للمستشفى هناك خضعت للعلاج في محاولة لانقاذ حياتها الا ان الاطباء اقروا وفاتها اليوم متأثرة بجراحها .




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