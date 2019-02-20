القدس, -, وفاة, الطالبة, زينب, ابو, هدوان, من, سلوان, متأثرة, بجراحها, بعد, سقوطها, من, شرفة, منزل,

وكانت الطالابة المرحومة اصيبت بجراح حرجة اثر سقوطها عن شرفة منزل ذويها قبل ايام في سلوان / بحي الثوري.وتم نقلها للمستشفى هناك خضعت للعلاج في محاولة لانقاذ حياتها الا ان الاطباء اقروا وفاتها اليوم متأثرة بجراحها .

فجعت مدينة القدس صباح اليوم الاربعاء بخبر وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سكان حي سلوان متأثرة بجراحها .

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