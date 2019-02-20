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مفاجأة لنسرين طافش في الكواليس بمناسبة عيد ميلادها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأ فريق عمل مسلسل «مقامات العشق»، بطلته، الفنانة السورية نسرين طافش، واحتفلوا بعيد ميلادها خلال كواليس التصوير.



نسرين شاركت الفانز أجواء المفاجأة، بمقطع فيديو شكرت فيه فريق العمل على الاحتفال بعيد ميلادها، بالرغم من ضغط التصوير وظروفه الصعبة، حيث كتبت: «غم ظروف العمل المرهقة و الجهد الكبير الي عم بيقدمو الكل بهالبرد القارس لحتى تكون النتيجة لائقة بعمل تاريخي ضخم .. هيك احتفل فيني بموقع التصوير الفريق الرائع لمسلسل مقامات العشق بقيادة المخرج المبدع ابو القاسم الصديق أحمد ابراهيم و مدير الانتاج الرائع الصديق حمادى جمال الدين و عشرة العمر الصديق الغالي المبدع مصطفى الخاني و شكرا لفريق الانتاج و الاخراج و الاضاءة و التصوير و الملابس و المكياج و الديكور و شباب البوفيه الي عملو جو ولا احلى ولا اطيب من هيك .. مسلسل مقامات العشق عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي و سيعرض في شهر رمضان المبارك بإذن الله».


فانز نسرين تفاعلوا مع الفيديو بتعليقات هنأوا فيها الفنانة السورية، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة.


يُذكر أن نسرين طافش طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «عاشقة» من كلمات كريستال، ألحان جوزيف جحا، توزيع حسام كامل، وهي الأغنية الرابعة في مسيرة نسرين طافش الغنائية، حيث سبق وطرحت أغاني «إلا معك، 123 حبيبي، ومتغير علي».


من ناحية أخرى، يُعرض لنسرين طافش حالياً فيلمها الجديد «نادي الرجال السري» الذي تشارك في بطولته أمام كريم عبدالعزيز، غادة عادل، بيومى فؤاد، ماجد الكدواني، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.




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