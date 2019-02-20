تايمز - نيمار متحمس لعرض ريال مدريد

تعتزم إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، التعاقد مع قائد المنتخب البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية للعام 2019.

وقالت صحيفة "تايمز – The Times" البريطانية، إن النجم نيمار قد تفاعل بحماس مع عرض الفريق الملكي، والذي يتضمن زيادة في راتب نيمار الحالي مع النادي الباريسي البالغ 25 مليون جنيه إسترليني.وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، صيف عام 2017، في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم، وبلغت 222 مليون يورو.ويعتبر نيمار الأعلى راتبا بين جميع لاعبي دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ويحصل على 3 ملايين يورو شهريا (مع الضرائب).