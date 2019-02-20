تخوفات, واستعدادات, في, البلاد, تحسبا, لغزو, أسراب, الجراد,

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قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم...
زعم المتهم الرئيسي بقتل 39 شخصا في اعتداء مسلح على مطعم في إسطنبول ليل رأس السنة...
فجعت مدينة القدس صباح اليوم الاربعاء بخبر وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سكان حي...
هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة حيفا قرابة الساعة الخامسة من فجر اليوم...
دخلتْ المفاوضاتُ بين مركباتِ ألقائمةِ ألمشتركة مرحلةً حرجة في أعقابِ إعلانِ...
من المتوقع ان تشهد مدينة عرابة يوم الجمعة , مراسم عقد راية الصلح العشائري بين...
كشف مسؤول أمريكي أن "القنصلية العامة الأمريكية في القدس التي تقدم الخدمات...
اليوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة...
قبل عام، انطلق في الجلبوع مشروع "مسرح يخترق الحدود" وهو مشروع لقسم الخدمات...
بأجواء أخوية أُقيمت اليوم الثلاثاء ذكرى مرور عام على رحيل الحاج ابو أحمد صالح...