روسيات, يسبحن, بين, جليد, بحر, اليابان,

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اخر الاخبار
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المطران حنا : نحيي اخوتنا المرابطين في باحات المسجد الاقصى
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2019-02-20 10:31:26
إسطنبول- المتهم بمجزرة المطعم التي أودت بحياة 40 شخصا من بينهم الشابة ليان ناصر من الطيرة : انا بريء
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2019-02-20 09:40:09
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2019-02-20 10:00:17
دراسة: أعمارنا لا تقاس بالسنين ويمكن التنبؤ بطولها!
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2019-02-20 10:00:19
بيل غيتس يحدث ثورة طبية بتحويل الجراحين إلى روبوتات!
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2019-02-20 09:36:17
تخوفات واستعدادات في البلاد تحسبا لغزو أسراب الجراد
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2019-02-20 09:26:47
اندلاع النيران بثلاث سيارات في حيفا واضرار جسيمة
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2019-02-20 09:25:05
دوري كرة القدم لطبفة العاشر بمدرسة أورط الشافعي عكا.
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2019-02-20 08:52:03
المشتركة تدخل مرحلة حرجة - الجبهة لم تقل كلمتها بعد والطيبي يؤكد خوض العربية للتغيير الانتخابات بشكل مستقل
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2019-02-20 08:39:02
الجمعة في عرابة- الصلح بين عائلتي الشيخ داوود وابو نواف بدارنة بعد مقتل الشاب زيد احمد الشيخ داوود -عاصلة
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2019-02-20 08:28:08
واشنطن تنوي دمج قنصليتها في القدس مع السفارة
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2019-02-20 08:25:51
الطب الشرعي يحسم الجدل حول حمل الاميرة ديانا قبل وفاتها
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2019-02-20 08:20:32
ثروة محمد صلاح تقدر بحوالي 40 مليون دولار
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2019-02-20 05:58:41
اجواء غائمة وباردة وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى نهاية الاسبوع
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2019-02-20 05:57:29
مصرع سبعة أطفال لأسرة سورية في كندا بسبب حريق
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روسيات يسبحن بين جليد بحر اليابان
2019-02-20 09:30:10
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روسيات يسبحن بين جليد بحر اليابان
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