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اندلاع النيران بثلاث سيارات في حيفا واضرار جسيمة



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هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة حيفا قرابة الساعة الخامسة من فجر اليوم الاربعاء الى حي "شاعر هعليا" في حيفا بعد استلام بلاغ حول اندلاع نيران بعدد من السيارات.



رجال الاطفاء والانقاذ عملوا على اخماد الحريق في ٣ سيارات خصوصية، حيث اتت عليها النيران بالكامل، ومنعوا انتشار النار لسيارات اخرى قريبة.


لم يبلغ عن اصابات ويجرى تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع النيران.




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