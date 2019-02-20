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دوري كرة القدم لطبفة العاشر بمدرسة أورط الشافعي عكا.



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نظمت أسرة التربية البدنية بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا المعلمين /ات( معتز عجم، جوسلين شولي، فادي سعد،مريم زكور، وسام جعص) الذين أشرفوا وقاموا بعمل التدريبات والتحضيرات لطلاب طبقة العاشرفي لغبة كرة القدم، وفي يوم الأربعاء الموافق 13-2-2019 كان موعد المباريات النهائية والتصفيات وذلك على ملعب العشب الاصطناعي بعكا القديمة،وكانت المباراة الأولى بين الصف العاشر2 والصف العاشر4 والتي انتهت بالنتيجة 2-0 لصالح العاشر2 ، والمبارة الثانية كانت بين الصف العاشر1 والعاشر 6 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1  في الوقت الأصلي ووصل الصفان لركلات الترجيح والتي انتهت لصالح العاشر1 ، وفي المباراة النهائية والتي جمعت الصف العاشر 1 والصف العاشر2 والتي انتهت بالنتيجة 1-0 ، وقد اتسمت جميع المباريات بالروح الرياضية العالية والمنافسة الشريفة والحماس والقوة، وقد أشاد الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة بهذا البرنامج الرياضي وشكر جميع المعلمين /ات القائمين بالإشراف والتدريب والتحكيم كما شكر كل الصفوف المشتركة والمربين/ات ، وتمنى المزيد من تلك البرامج الرياضية لطلاب المدرسة، كما عبرت المعلمة سوزان زيدان مديرة بيت التاسع والعاشرعن سعادتها بإقامة تلك المباريات والتي تتسم بالروح الرياضية العالية بين طلاب المدرسة، وقد أشرف السيد محمد باب الله على الإعلام والتسويق.





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