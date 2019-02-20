دوري, كرة, القدم, لطبفة, العاشر, بمدرسة, أورط, الشافعي, عكا.,

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(نهارك سعيد، شكراً، جزاك الله خيراً، يعطيك العافية، من فضلك، كل الاحترام، كم انت...
ضمن مشروع "أمل إسرائيلي-" תקווה ישראלית" الذي أنطلق من مكتب رئيس الدولة قبل سنتين،...
ضمن خطة قطرية لوزارة التربية من أجل زيادة التوعية للطلاب بخصوص حوادث الطرق...
حظيت مدرسة البصليّة اليوم بزيارة مديرة "הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות ״ السيدة...
خصصت مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة حلقتين دراسيتين متعاونةً مع قسم...
شاركت مؤخرا مجموعة التهريج الطبي من ثانوية كابول، في حملة "تطعيمات" صحية وقائية...
تألقت مدرسة عين ماهل الإعدادية في المسابقة العلمية التي أُقيمت في جامعة تل أبيب...
امتلأت قاعة مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة بأولياء أمور طلاب الصفوف...
قام طلاب مدرسة اورط حلمي شافعي عكا، بمبادرة من مركزة العلوم نيفين ابورومي...
نظمت أسرة التربية البدنية (دوري المعسكرين) الرياضي في القاعة الرياضية على مدار...