المشتركة تدخل مرحلة حرجة - الجبهة لم تقل كلمتها بعد والطيبي يؤكد خوض العربية للتغيير الانتخابات بشكل مستقل

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قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم...
زعم المتهم الرئيسي بقتل 39 شخصا في اعتداء مسلح على مطعم في إسطنبول ليل رأس السنة...
فجعت مدينة القدس صباح اليوم الاربعاء بخبر وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سكان حي...
تستعد وزارة الزراعة لإمكانية وصول أسراب الجراد إلى البلاد . وافيد ان...
هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة حيفا قرابة الساعة الخامسة من فجر اليوم...
من المتوقع ان تشهد مدينة عرابة يوم الجمعة , مراسم عقد راية الصلح العشائري بين...
كشف مسؤول أمريكي أن "القنصلية العامة الأمريكية في القدس التي تقدم الخدمات...
اليوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة...
قبل عام، انطلق في الجلبوع مشروع "مسرح يخترق الحدود" وهو مشروع لقسم الخدمات...
بأجواء أخوية أُقيمت اليوم الثلاثاء ذكرى مرور عام على رحيل الحاج ابو أحمد صالح...