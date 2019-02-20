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المشتركة تدخل مرحلة حرجة - الجبهة لم تقل كلمتها بعد والطيبي يؤكد خوض العربية للتغيير الانتخابات بشكل مستقل



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دخلتْ المفاوضاتُ بين مركباتِ ألقائمةِ ألمشتركة مرحلةً حرجة في أعقابِ إعلانِ رئيسِ ألحركة العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي الليلةَ لماضية خوضَ الانتخابات بمعزلٍ عن ألمشتركة. ويضم التحالفَ ألذي شكلتهُ ألعربيةُ للتغيير مرشحين عن قائمةِ ناصرتي ألتي يرأسُها رئيسُ بلديةِ ألناصرة علي سلام وإطرٍ في ألنقب.

 
إلى ذلك، صادقتْ اللجنة المركزيةُ للتجمع ومجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية الجنوبية الليلة الماضية على الاتفاق ألأولي الذي سيخوض بموجبه الحزبان الانتخابات في قائمة واحدة تتشكل على مبدا الندية.
 
أما الجبهة الديموقراطيةُ للسلامِ والمساواة فلمْ تَقلْ كلمَتَها ألأخيرة مما يعني أن فرصَ الإبقاء على ألقائمةِ ألمشتركة مطروحةٌ على الطاولة حتى ألآن لكنها لا تستبعدُ في ألوقتِ نفسهِ خوضَ الانتخابات بمفردِها في حالةِ تعثرِ المحاولاتِ للإبقاءِ على ألمشتركة حتى ساعاتِ هذه الليلة.




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