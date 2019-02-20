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كاظم الساهر في جولة سياحية بين معالم «العلا» السعودية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تألق النجم اللبناني كاظم الساهر في أمسية غنائية ساحرة، أحياها القيصر على هامش فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة» في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.



كاظم اطرب الحضور بباقة من أجمل أغانيه في ليلة عاد بهم فيها القيصر لزمن الفن الجميل، وقد استغل النجم العراقي تواجده في هذه المدينة الأثرية التاريخية، وقام بجولة سياحية بين معالم «العلا»، حيث اعرب الساهر عن انبهاره بالمدينة، وقال في مقطع فيديو من الجولة: «لازم كل العالم يعرف هذا المكان».


من ناحية أخرى، طرح كاظم الساهر مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «حدثيني» من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، والتي أهداها لكل امرأة، بحسب ما جاء في تدوينة كتب فيها آل مكتوم: «إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالا».


يُذكر أن كاظم الساهر كان قد تقدم بطلب رسمي لوزارة الداخلية العراقية، لتغيير لقب عائلته رسمياً، حيث أن لقبه في الأوراق الرسمية «السامرائي»، بينما طالب الفنان أن يكون لقبه «الساهر» نسبة إلى شهرته بـ«كاظم الساهر».ا

لفنان العراقي وجه اعتذارا لعشيرته وكل عشائر العراق الذين غضبوا من قيامه بهذا الفعل، مؤكدا أنه يعتز بأصله وبعشيرته وببلده العراق، إلا أنه اضطر لذلك ليتخلص من مشاكل قانونية كثيرة كانت تواجهه.




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