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الجمعة في عرابة- الصلح بين عائلتي الشيخ داوود وابو نواف بدارنة بعد مقتل الشاب زيد احمد الشيخ داوود -عاصلة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



من المتوقع ان تشهد مدينة عرابة يوم الجمعة  , مراسم عقد راية الصلح العشائري بين ابناء عائلة الشيخ داوود وعائلة ابو نواف بدارنة وذلك اثر الحادث المؤسف الذي راح ضحيته المرحوم الشاب زيد احمد الشيخ داوود عاصلة .



وستقام مراسم عقد راية الصلح , في ساحة السوق في عرابة (شارع عرابة وادي سلامة) الساعة الثانية ظهرا .




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