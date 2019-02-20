الجمعة, في, عرابة-, الصلح, بين, عائلتي, الشيخ, داوود, وابو, نواف, بدارنة, بعد, مقتل, الشاب, زيد, احمد, الشيخ, داوود, -عاصلة,

وستقام مراسم عقد راية الصلح , في ساحة السوق في عرابة (شارع عرابة وادي سلامة) الساعة الثانية ظهرا .

من المتوقع ان تشهد مدينة عرابة يوم الجمعة , مراسم عقد راية الصلح العشائري بين ابناء عائلة الشيخ داوود وعائلة ابو نواف بدارنة وذلك اثر الحادث المؤسف الذي راح ضحيته المرحوم الشاب زيد احمد الشيخ داوود عاصلة .

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