واشنطن, تنوي, دمج, قنصليتها, في, القدس, مع, السفارة,

كشف مسؤول أمريكي أن "القنصلية العامة الأمريكية في القدس التي تقدم الخدمات للفلسطينيين سيتم دمجها مع سفارة الولايات المتحدة الجديدة لدى إسرائيل في اذار/مارس المقبل".

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "دمج القنصلية بالسفارة سيتم في الرابع أو الخامس من مارس، وسينتهي عنده وضع القنصل العام".يشار إلى أن القنصلية العامة في القدس هي أكبر بعثة أمريكية لدى الفلسطينيين.