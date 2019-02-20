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فيديو لا يصدق .. عراك وتكسير في حفل خطوبة بلبنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 حدث في منطقة ريفية بعيدة في الشرق اللبناني 50 كيلومترا عن بيروت، ما جعل قاعة للحفلات في أحد المطاعم تتحول إلى ساحة لواحد من أشرس حفلات الخطوبة، بحسب ما يتضح من فيديو اكتظت به مواقع التواصل أمس الأحد واليوم، ونعرضه أدناه، وفيه نرى زمام الأمور ينفلت ويخرج الهرج والمرج عن سيطرة من انهمكوا في تكسير وتحطيم جماعي وجنوني للكراسي والطاولات وسط صراخ بعض النسوة.





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