تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-20 10:44:30 المطران حنا : نحيي اخوتنا المرابطين في باحات المسجد الاقصى |  2019-02-20 10:31:26 إسطنبول- المتهم بمجزرة المطعم التي أودت بحياة 40 شخصا من بينهم الشابة ليان ناصر من الطيرة : انا بريء |  2019-02-20 09:40:09 القدس - وفاة الطالبة زينب ابو هدوان من سلوان متأثرة بجراحها بعد سقوطها من شرفة منزل |  2019-02-20 10:00:17 دراسة: أعمارنا لا تقاس بالسنين ويمكن التنبؤ بطولها! |  2019-02-20 10:00:19 بيل غيتس يحدث ثورة طبية بتحويل الجراحين إلى روبوتات! |  2019-02-20 09:36:17 تخوفات واستعدادات في البلاد تحسبا لغزو أسراب الجراد |  2019-02-20 09:26:47 اندلاع النيران بثلاث سيارات في حيفا واضرار جسيمة |  2019-02-20 09:25:05 دوري كرة القدم لطبفة العاشر بمدرسة أورط الشافعي عكا. |  2019-02-20 08:52:03 المشتركة تدخل مرحلة حرجة - الجبهة لم تقل كلمتها بعد والطيبي يؤكد خوض العربية للتغيير الانتخابات بشكل مستقل |  2019-02-20 08:39:02 الجمعة في عرابة- الصلح بين عائلتي الشيخ داوود وابو نواف بدارنة بعد مقتل الشاب زيد احمد الشيخ داوود -عاصلة |  2019-02-20 08:28:08 واشنطن تنوي دمج قنصليتها في القدس مع السفارة |  2019-02-20 08:25:51 الطب الشرعي يحسم الجدل حول حمل الاميرة ديانا قبل وفاتها |  2019-02-20 08:20:32 ثروة محمد صلاح تقدر بحوالي 40 مليون دولار |  2019-02-20 05:58:41 اجواء غائمة وباردة وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى نهاية الاسبوع |  2019-02-20 05:57:29 مصرع سبعة أطفال لأسرة سورية في كندا بسبب حريق |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مادة غذائية تعزز تطور السرطان بصورة حادة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اكتشف علماء مركز أندرسون للأمراض السرطانية في الولايات المتحدة، أن الإفراط في استهلاك السكر يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



وتفيد "Food News" بأن الباحثين أجروا تجارب على الفئران المخبرية، حيث أطعموا مجموعة منها كمية من السكروز، تعادل الكمية التي تستهلك في عدد من البلدان الغربية. أما المجموعة الثانية فتغذت على النشاء من دون سكر.


واستنتج الباحثون أن ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى المجموعة الأولى سارع في نمو الأورام الخبيثة. علاوة على هذا، اكتشف الباحثون أن شراب الذرة الغني بالفروكتوز والسكر العادي زاد من سرعة انتشار السرطان في رئات الفئران.


لذلك ينصح الأطباء بتقليل كمية السكر المستهلكة في اليوم من أجل تخفيض خطر تطور السرطان ومرض السكري والسمنة وأمراض القلب. كما يشيرون إلى أن سكر الفروكتوز يمكن أن يكون في الحلوى والآيس كريم والمربى والعصائر والمعجنات وغيرها. وينصحون بتناول الفاكهة بدلا من الحلويات والعسل بدلا من السكر في النظام الغذائي.




كلمات متعلقة

مادة, غذائية, تعزز, تطور, السرطان, بصورة, حادة,

تابعونــا

دراسة: أعمارنا لا تقاس بالسنين ويمكن التنبؤ بطولها! دراسة: أعمارنا لا تقاس بالسنين ويمكن التنبؤ بطولها! 2019-02-20 | 10:00:17

أجرت مجموعة علماء دراسة تؤكد أن طول العمر لا يعتمد على عدد السنين التي يعيشها...

اليابان توافق على تجربة علاج الحبل الشوكي بخلايا جذعية‭ اليابان توافق على تجربة علاج الحبل الشوكي بخلايا جذعية‭ 2019-02-19 | 19:27:10

قالت لجنة بوزارة الصحة اليابانية اليوم الاثنين، إن علماء يابانيين سيجربون...

نصائح للتخلص من شحوم البطن نصائح للتخلص من شحوم البطن 2019-02-19 | 15:40:45

نشرت مجلة "BMC Medicine" توصيات لخبراء تغذية، تساعد في الحفاظ على الرشاقة وتساعد في...

علامات مبكرة تكشف الإصابة بـ "القاتل الصامت" علامات مبكرة تكشف الإصابة بـ "القاتل الصامت" 2019-02-19 | 14:40:17

يصيب سرطان عنق الرحم، المعروف باسم القاتل الصامت، الكثير من النساء حول العالم،...

التطعيم لا يضمن الوقاية من الإنفلونزا ! التطعيم لا يضمن الوقاية من الإنفلونزا ! 2019-02-19 | 12:02:53

أعلن خبراء منظمة "Cochrane" الدولية التي تدرس فعالية التقنيات الطبية، أن تخفيض احتمال...

علماء يحذرون من خطر الخبز المحمّص ! علماء يحذرون من خطر الخبز المحمّص ! 2019-02-19 | 10:20:45

قالت دراسة أجرتها جامعة تكساس في أوستن، إن الخبز المحمّص (أو التوست) يمكن أن يعرض...

خصائص فريدة للشاي... اليكم اهمها خصائص فريدة للشاي... اليكم اهمها 2019-02-19 | 08:31:06

كشف باحثون أمريكيون خصائص فريدة للشاي، حيث أن المواد التي يحويها تجعله فريدا...

احذروا هذه الأخطاء الشائعة في صالات الجيم احذروا هذه الأخطاء الشائعة في صالات الجيم 2019-02-18 | 14:50:27

نبه مدربون رياضيون إلى أن من يبدأون التمارين الرياضية في صالات الألعاب...

كيف يساعد النوم على قهر المرض؟ كيف يساعد النوم على قهر المرض؟ 2019-02-18 | 13:15:40

يلاحظ كثيرون تحسّن الحالة الصحية للمرضى بعد النوم، لأن الجسم "يعيد برمجة" الخلايا...

تسريب "موثوق" يكشف ميزة غير مسبوقة في آيفون 2019 تسريب "موثوق" يكشف ميزة غير مسبوقة في آيفون 2019 2019-02-18 | 12:00:31

كشف مصدر تقني يوصف بالموثوق، بعض المزايا المرتقبة في هواتف "آيفون" الذكية التي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته القدس الاقصى مظاهرة قرية نحف التفافي الناصرة حادث طرق اصابات شارع مرام ميديكال الطبي طاقم علاج اسعاف شرطة اغلاق موقع جبل الشيخ ثلوج تساقط عاصفة لدغة أفعى اصابة رجل عبلين متوسطة طاقم الزهراوي الطبي طمرة قرية مستشفى مسيرة دراجات نارية ام الفحم بلدنا بخير مشاركة واسعة اهالي طعن القدس استشهاد فلسطيني الشرطة اطلاق النار اصابات طفيفة تدهور حافلة ركاب اصابة امرأتين مدينة حيفا سيارات اسعاف شرطة شارع 44 اغلاق حريق هائل منطقة مفتوحة طائرات اطفاء اخماد مشارف القدس أوريا مواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث شارع مسكنة عميعاد جولاني مفترق عيلبون افتتاح مشروع وزارة المواصلات تمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت ملحم بعد تنفيذه عملية اطلاق النار قرية سكان عرعره سكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع محمد دحلان فيسبوك وفاة تضارب أنباء القيادي في حجركة فتح زيارة خلال المغربجميل ابو خروب الجولان مصرع شاب مقتل حادث طرق مروع دراجة نارية جيب سيارة منطقة اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com