اجواء, غائمة, وباردة, وارتفاع, الحرارة, تدريجيا, حتى, نهاية, الاسبوع,

اليوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .اما يوم الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .