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مصرع سبعة أطفال لأسرة سورية في كندا بسبب حريق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 لقي 7 أطفال لأسرة سورية مصرعهم، جراء حريق شب في منزلهم بمدينة هاليفاكس في كندا .



وأعلنت شرطة المدينة، الثلاثاء 19 فبراير/شباط 2019 في بيان لها، أن حريقاً شب في منزل بهاليفاكس، أدى إلى مصرع 7 أطفال لعائلة واحدة، وجرى نقل الوالدين إلى المستشفى نتيجة لإصابتهما بحروق.


وأفاد البيان، أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و17 سنة. وأشار البيان إلى أن العائلة السورية قدمت إلى كندا قبل نحو عامين. وذكر جيران العائلة السورية أنهم سمعوا في وقت متأخر من الليل دوياً تبعه اندلاع الحريق في المنزل.


وأعرب عمدة هاليفاكس مايك سافاج، عن حزنه الشديد نتيجة الحادث، مقدما تعازيه الحارة للعائلة. وأكد سافاج، أن السلطات الكندية تحقق في أسباب اندلاع الحريق الذي أودى بحياى 7 أطفال لأسرة سورية وستعلن عن النتائج عند التوصل إليها.




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