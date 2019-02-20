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قمة سلبية.. ليفربول والبايرن يؤجلان الحسم لموقعة الإياب



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



حسم التعادل السلبي قمة ليفربول وبايرن ميونخ، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت اليوم على ملعب "آنفيلد".

وبذلك تبقى بطاقة التأهل لربع النهائي معلقة، حتى مباراة الإياب التي ستقام يوم 13 مارس المقبل،  في ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ.




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