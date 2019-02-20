برشلونة, يؤجل, حسم, التأهل, بتعادل, سلبي, مع, ليون,

ساد التعادل بنتيجة (0-0) بين برشلونة وليون، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك أوليمبيك، في إطار مواجهات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب كامب نو، معقل الفريق الكاتالوني لقاء العودة، والمقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 13 مارس المقبل.