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في الجلبوع: استمرار اختراق الحدود .. مجموعة مسرح رائعة من عرب ويهود تحمل رسالة مميزة



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قبل عام، انطلق في الجلبوع مشروع "مسرح يخترق الحدود" وهو مشروع لقسم الخدمات الاجتماعية في الجلبوع مع مديرة قسم "اكام" في المنطقة (الجمعية الوطنية لتطوير ذوي الاحتياجات الخاصة).ضمن هذه المبادرة، أقيمت مجموعة من الأشخاص، ذوي الاحتياجات الخاصة وآخرين، من العرب واليهود، الذي بإمكانهم التعبير عن انفسهم، والإبداع، عبر المسرح، وسط اهتمام بقيم التسامح والأخوة.

 
يقول رئيس المجلس، عوفيد نور: في الجلبوع نستمر بسياسة تذويت وتعزيز القيم، تقبل الآخر والحياة المشتركة، والعمل بهذه الصورة، بشكل مشترك، يزيد من عمق وجودة القضية والمشروع.
هذا لمشروع لم يكن لينجح لولا مبادرة ونشاط الفنان عيدو ويس، المعروف بالجلبوع.
 
المجموعة مكونة من 12 شخصًا، من العرب واليهود، المتدينين والعلمانيين، ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، وقد بدأوا بالفعاليات وبتقديم العروض بثلاث لغات، العبرية، العربية ولغة الاشارات.




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