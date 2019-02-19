إحياء, ذكرى, مرور, عام, على, رحيل, الحاج, ابو, احمد, صالح, ذباح, بحضور, وزراء, وشخصيات, اجتماعية,

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قبل عام، انطلق في الجلبوع مشروع "مسرح يخترق الحدود" وهو مشروع لقسم الخدمات...
عقدت اللجنة المركزية للعربية للتغيير، اجتماعا طارئا في مقر الحزب في مدينة الطيبة...
مددت محكمة الصلح في تل ابيب مساء اليوم الثلاثاء اعتقال 8 مشتبهين بقتل سمر خطيب من...
افادت مصادر اعلامية فبسطينية ان قوات من الشرطة الاسرائيلية ،اقتحمت مساء اليوم...
قال د. منصور عباس-رئيس القائمة العربية الموحدة :"الأخبار عن فشل المفاوضات غير...
زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب بلدتي أم الفحم بهدف الاطّلاع على...
إلتقى المدير العام للوزارة شموئيل ابواب رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع...
انتخبت اللجنة المركزية بنقابة المحامين في اسرائيل المحامي ابي حيمي رئيسا مؤقتا...
استضافت الرابطة الادبية في عارة وعرعرة النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة د....
عقد عصر اليوم الثلاثاء إجتماع المجلس العام للجنة القطرية , في مكاتب اللجنة في...