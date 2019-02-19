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إحياء ذكرى مرور عام على رحيل الحاج ابو احمد صالح ذباح بحضور وزراء وشخصيات اجتماعية



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بأجواء أخوية أُقيمت اليوم الثلاثاء ذكرى مرور عام على رحيل الحاج ابو أحمد صالح ذباح الذي كان اه أثرا طيبا كبيرا على المجتمع العربي بإكمله.


وقد شارك المئات من الشخصيات والقيادات العربية واليهودية وزراء،أعضاء برلمان ،الموظفون الكبار في الوزارات الحكومية،رؤساء مجالس وبلديات،رجال أعمال  ولفيف من أهالي دير الاسد والبعنة.

وتخلل البرنامج تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت المُقرء محمود ابو اللوز ويليه عرض وثائقي عن حياة المرحوم وإشهار وتوزيع كتاب عن حياة المرحوم الذي كان معروفا بين أطياف المجتمع بكرمه،حسن خلقة وحبه للناس.

نجل المرحوم ابو فادي أحمد ذباح رحب بكل الضيوف وأهل البلد ترحيبا عميقا والذي عبر من خلاله عن مدى حب الناس لوالدة هذا وتحدث عن مسيرة نجاح والده من مصغره وحتى يوم فراقه التي كانت مصدرا حب وأحترام الناس اليه،فوُلد الناس لعائلة فقيرة ماديا ولكن غنية بلتُقى والإيمان.




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