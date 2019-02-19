تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-19 20:46:21 تمديد اعتقال المشتبهين بقتل سمر خطيب من يافا |  2019-02-19 21:41:34 اقتحام الاقصى والاعتداء على المرابطين عند باب الرحمة |  2019-02-19 19:23:40 د.منصور عباس:الأخبار عن فشل المفاوضات غير صحيحة وما زلنا نخوض معركة المحافظة على المشتركة |  2019-02-19 19:20:43 شموئيل أبواب يزور مدارس أم الفحم |  2019-02-19 18:15:27 الاتحاد الإسباني يصدم ريال مدريد قبل الكلاسيكو |  2019-02-19 18:13:18 شموئيل أبواب يلتقي رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع البدوي في الشّمال |  2019-02-19 18:12:00 نقابة المحامين في اسرائيل تنتخب المحامي ابي حيمي رئيسا حتى موعد الانتخابات العامة |  2019-02-19 18:10:34 الرابطة الادبية في عارة وعرعرة تستضيف النائب د. يوسف جبارين |  2019-02-19 18:06:03 اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تؤكد على موقفها الدّاعي الى وحدة الصف بين الأحزاب |  2019-02-19 18:02:24 اصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 60 |  2019-02-19 15:53:48 مصدر أممي: "داعش" يحاصر 200 أسرة في سوريا |  2019-02-19 14:54:22 الطيبي وملحم والسعدي يجتمعون مع وزارة المالية والاسكان للاعتراض على الطنطور |  2019-02-19 14:33:39 وفاة كارل لاغرفيلد أشهر مصمم أزياء في العالم |  2019-02-19 15:40:25 التشكيلة المتوقعة لمواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ الليلة |  2019-02-19 14:40:30 لافروف : واشنطن تسعى لتقسيم سوريا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعد اقرار التحالفات مع ناصرتي والنقب مركزية العربية للتغيير: ماضون في قرارنا وسنخوض الانتخابات بشكل مستقل



  |     |   اضافة تعليق



عقدت اللجنة المركزية للعربية للتغيير، اجتماعا طارئا في مقر الحزب في مدينة الطيبة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الحزب النائب د. أحمد الطيبي، وقيادات الحزب. وذلك في اعقاب "التصريحات المُضلّلة التي تخرج من غرف المفاوضات التي تخوضها الجبهة والتجمع والاسلامية فيما بينها، حول قرب التوصل لاتفاق بين مركبات المشتركة الأربعة لاعادة تشكيل القائمة المشتركة" على حد وصف بيان العربية للتغيير.


واضاف البيان: "انهينا الان اجتماع اللجنة المركزية. منذ شهر ونصف تقريبا اعلنا في العربية للتغيير الانفصال عن القائمة المشتركة وخوضنا للانتخابات بقائمة مستقلّة، وقمنا بتوقيع تحالفات مع ناصرتي ورئيس بلدية الناصرة علي سلام وكذلك مع النقب، ونقوم بكافة الاجراءات لتقديم قائمتنا للكنيست".


وانهى البيان: "انفصالنا المبكر قبل عدة اسابيع هو خير رد لمن يحاول تحميل العربية للتغيير مسؤولية فك القائمة المشتركة. نحن المركب الاقل عددا في مقاعد القائمة المشتركة انفصلنا قبل عدة اسابيع ومنحنا الاحزاب الثلاثة الجبهة والتجمع والاسلامية التي تتمتع الان ب ١٢ مقعد من اصل ١٣ مقعد في القائمة المشتركة، امكانية تشكيل قائمة مشتركة تجمعهن خلال شهر كامل. اتهام من يملك مقعد واحد في القائمة المشتركة هو "ضحك على اللحى" وذر الرماد في عيون الجمهور. ماضون نحو تحقيق النصر في قائمتنا، قائمة العربية للتغيير، ونتمنى النجاح للاحزاب الثلاثة في المفاوضات الجارية بينهم وندعوهم لتوقيع اتفاق فائض اصوات مع قائمتنا بعد تقديمهم لقائمتهم".





كلمات متعلقة

بعد, اقرار, التحالفات, مع, ناصرتي, والنقب, مركزية, العربية, للتغيير:, ماضون, في, قرارنا, وسنخوض, الانتخابات, بشكل, مستقل,

تابعونــا

تمديد اعتقال المشتبهين بقتل سمر خطيب من يافا تمديد اعتقال المشتبهين بقتل سمر خطيب من يافا 2019-02-19 | 20:46:21

مددت محكمة الصلح في تل ابيب مساء اليوم الثلاثاء اعتقال 8 مشتبهين بقتل سمر خطيب من...

اقتحام الاقصى والاعتداء على المرابطين عند باب الرحمة اقتحام الاقصى والاعتداء على المرابطين عند باب الرحمة 2019-02-19 | 21:41:34

افادت مصادر اعلامية فبسطينية ان قوات من الشرطة الاسرائيلية ،اقتحمت مساء اليوم...

د.منصور عباس:الأخبار عن فشل المفاوضات غير صحيحة وما زلنا نخوض معركة المحافظة على المشتركة د.منصور عباس:الأخبار عن فشل المفاوضات غير صحيحة وما زلنا نخوض معركة المحافظة على المشتركة 2019-02-19 | 19:23:40

قال د. منصور عباس-رئيس القائمة العربية الموحدة :"الأخبار عن فشل المفاوضات غير...

شموئيل أبواب يزور مدارس أم الفحم شموئيل أبواب يزور مدارس أم الفحم 2019-02-19 | 19:20:43

زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب بلدتي أم الفحم بهدف الاطّلاع على...

شموئيل أبواب يلتقي رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع البدوي في الشّمال شموئيل أبواب يلتقي رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع البدوي في الشّمال 2019-02-19 | 18:13:18

إلتقى المدير العام للوزارة شموئيل ابواب رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع...

نقابة المحامين في اسرائيل تنتخب المحامي ابي حيمي رئيسا حتى موعد الانتخابات العامة نقابة المحامين في اسرائيل تنتخب المحامي ابي حيمي رئيسا حتى موعد الانتخابات العامة 2019-02-19 | 18:12:00

انتخبت اللجنة المركزية بنقابة المحامين في اسرائيل المحامي ابي حيمي رئيسا مؤقتا...

الرابطة الادبية في عارة وعرعرة تستضيف النائب د. يوسف جبارين الرابطة الادبية في عارة وعرعرة تستضيف النائب د. يوسف جبارين 2019-02-19 | 18:10:34

استضافت الرابطة الادبية في عارة وعرعرة النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة د....

اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تؤكد على موقفها الدّاعي الى وحدة الصف بين الأحزاب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تؤكد على موقفها الدّاعي الى وحدة الصف بين الأحزاب 2019-02-19 | 18:06:03

عقد عصر اليوم الثلاثاء إجتماع المجلس العام للجنة القطرية , في مكاتب اللجنة في...

اصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 60 اصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 60 2019-02-19 | 18:02:24

وقع حادث طرق بين سيارة وشاحنة مساء اليوم الثلاثاء في قرب رحاليم في شارع ٦٠ بمنطقة...

ضبط 108 طائر حجل في سيارة مواطن من يركا على شارع 6 ضبط 108 طائر حجل في سيارة مواطن من يركا على شارع 6 2019-02-19 | 15:50:22

ضبطت الشرطة بالتعاون مع مندوبين عن سلطة حماية الطبيبعة 108 طير حجل داخل سيارة شاب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أمسية زجلية شعر طرعان موسى حافظ مشاركة واسعة قرية مركز جماهيريجثة امرأة الطيرة العثور فارقت الحياة تحقق الشرطة اطلاق نار رميا رصاص الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية الشق الشمالي دير الاسد عبوة ناسفة أسفل استنفار الشرطة سيارةحملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين ثلوج تعطيل دراسة تساقط حرفيش الجش الجرمق بيت جن قرى الجليل الاعلى المسجد الاقصى المبارك يستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم المبارك غطاس فاتن سرطان ثدي مؤتمر الناصرة مكافحة جمعية السران رابطة اهالي المدارس الاهلية الكنسية كاثوليكية الناصرة اجتماع مدينة معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج كنيسة الروم البشارة الارثوذوكس مشاركة واسعة قداس احتفالي جناز المسيح الناصرة مشاركة واسعة مسجد بلال بن رباح عرابه صلاة التراويح مدينة رمضان شهر تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا التوقيت الشتوي غدا الخميس بدء العمل بموجب فصل الخريف العام 2016 الشيخ موفق طريف الطائفة الدرزية اللغة العربية شجار جنود دروز شبان عرب حافلة ركاب قرب نهاريا الكابري
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com