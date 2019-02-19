بعد, اقرار, التحالفات, مع, ناصرتي, والنقب, مركزية, العربية, للتغيير:, ماضون, في, قرارنا, وسنخوض, الانتخابات, بشكل, مستقل,

عقدت اللجنة المركزية للعربية للتغيير، اجتماعا طارئا في مقر الحزب في مدينة الطيبة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الحزب النائب د. أحمد الطيبي، وقيادات الحزب. وذلك في اعقاب "التصريحات المُضلّلة التي تخرج من غرف المفاوضات التي تخوضها الجبهة والتجمع والاسلامية فيما بينها، حول قرب التوصل لاتفاق بين مركبات المشتركة الأربعة لاعادة تشكيل القائمة المشتركة" على حد وصف بيان العربية للتغيير.





واضاف البيان: "انهينا الان اجتماع اللجنة المركزية. منذ شهر ونصف تقريبا اعلنا في العربية للتغيير الانفصال عن القائمة المشتركة وخوضنا للانتخابات بقائمة مستقلّة، وقمنا بتوقيع تحالفات مع ناصرتي ورئيس بلدية الناصرة علي سلام وكذلك مع النقب، ونقوم بكافة الاجراءات لتقديم قائمتنا للكنيست".



وانهى البيان: "انفصالنا المبكر قبل عدة اسابيع هو خير رد لمن يحاول تحميل العربية للتغيير مسؤولية فك القائمة المشتركة. نحن المركب الاقل عددا في مقاعد القائمة المشتركة انفصلنا قبل عدة اسابيع ومنحنا الاحزاب الثلاثة الجبهة والتجمع والاسلامية التي تتمتع الان ب ١٢ مقعد من اصل ١٣ مقعد في القائمة المشتركة، امكانية تشكيل قائمة مشتركة تجمعهن خلال شهر كامل. اتهام من يملك مقعد واحد في القائمة المشتركة هو "ضحك على اللحى" وذر الرماد في عيون الجمهور. ماضون نحو تحقيق النصر في قائمتنا، قائمة العربية للتغيير، ونتمنى النجاح للاحزاب الثلاثة في المفاوضات الجارية بينهم وندعوهم لتوقيع اتفاق فائض اصوات مع قائمتنا بعد تقديمهم لقائمتهم".