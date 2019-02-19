تمديد, اعتقال, المشتبهين, بقتل, سمر, خطيب, من, يافا,

مددت محكمة الصلح في تل ابيب مساء اليوم الثلاثاء اعتقال 8 مشتبهين بقتل سمر خطيب من يافا ,حيث مددت المحكمة اعتقال 6 منهم لمدة 13 يوماً حتى تاريخ 3.3.2018 , و2 اخرين حتى يوم غد الاربعاء .

وكانت قد اعتقلت الشرطة في منطقة المركز 8 اشخاص على خلفية جريمة قتل الشاب الام سمر خطيب 34 عاما من يافا قبل 8 اشهر .يشار إلى أنّه أمر حظر النشر سار المفعول حتّى يوم 05.03.2019 وذلك على أي من البيانات تفاصيل التحقيقات والمشتبهين.