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تمديد اعتقال المشتبهين بقتل سمر خطيب من يافا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في تل ابيب مساء اليوم الثلاثاء اعتقال 8 مشتبهين بقتل سمر خطيب من يافا ,حيث مددت المحكمة اعتقال 6 منهم لمدة 13 يوماً حتى تاريخ 3.3.2018 , و2 اخرين حتى يوم غد الاربعاء .

وكانت قد اعتقلت الشرطة في منطقة المركز 8 اشخاص  على خلفية جريمة قتل الشاب الام سمر خطيب 34 عاما من يافا قبل 8 اشهر .

يشار إلى أنّه أمر حظر النشر سار المفعول حتّى يوم 05.03.2019 وذلك على أي من البيانات تفاصيل التحقيقات والمشتبهين.
تمديد اعتقال المشتبهين بقتل سمر خطيب من يافا




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