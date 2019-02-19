تمديد, اعتقال, المشتبهين, بقتل, سمر, خطيب, من, يافا,

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افادت مصادر اعلامية فبسطينية ان قوات من الشرطة الاسرائيلية ،اقتحمت مساء اليوم...
قال د. منصور عباس-رئيس القائمة العربية الموحدة :"الأخبار عن فشل المفاوضات غير...
زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب بلدتي أم الفحم بهدف الاطّلاع على...
إلتقى المدير العام للوزارة شموئيل ابواب رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع...
انتخبت اللجنة المركزية بنقابة المحامين في اسرائيل المحامي ابي حيمي رئيسا مؤقتا...
استضافت الرابطة الادبية في عارة وعرعرة النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة د....
عقد عصر اليوم الثلاثاء إجتماع المجلس العام للجنة القطرية , في مكاتب اللجنة في...
وقع حادث طرق بين سيارة وشاحنة مساء اليوم الثلاثاء في قرب رحاليم في شارع ٦٠ بمنطقة...
ضبطت الشرطة بالتعاون مع مندوبين عن سلطة حماية الطبيبعة 108 طير حجل داخل سيارة شاب...
عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع عمل هام حول الرفض الجماهيري لمشروع الطنطور في...