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اقتحام الاقصى والاعتداء على المرابطين عند باب الرحمة



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افادت مصادر اعلامية فبسطينية ان قوات من الشرطة الاسرائيلية ،اقتحمت مساء اليوم الثلاثاء، على المواطنين عقب اداء صلاتي المغرب والعشاء في منطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى.


كما افاد شهود عيان بان الشرطة اعتدت بالضرب المبرح على الشبان واعتقلت عددا منهم.


وافادت مصادر محلية ان الشرطة اعتقلت  13 شابا من ساحات الاقصى.
اقتحام الاقصى والاعتداء على المرابطين عند باب الرحمة




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