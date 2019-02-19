صفات, لا, يحبها, ملحم, زين, في, زوجته,

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شجعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على الرضاعة الطبيعية وذلك عبر مشاركة صورة لها...
خطفت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال أنظار الجميع بإطلالة أنيقة، خلال تقديمها...
أكد الفنان اللبناني ملحم زين أنه لا يحكم على المرأة من شكلها، لافتا إلى أن الشكل...
تواصل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حصد نجاح ألبومها الجديد «كده باي»، حيث حققت...
ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر زواج الفنانة المصرية...
فاجأ فريق مسلسل «الهيبة» في موسمه الثالث، بطلته، الفنانة اللبنانية سيرين...
ردت الفنانة الإماراتية أحلام على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها وذلك عبر خاصية...
عادت الإعلامية السورية رولا منصور لإثارة الجدل من جديد عبر مواقع التواصل...
شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها بصورة حديثة جمعتها بوالدها، وهما...
أحيت الفنانة البنانية نجوى كرم حفل عيد الحب، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان فبراير...