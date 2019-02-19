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صفات لا يحبها ملحم زين في زوجته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الفنان اللبناني ملحم زين أنه لا يحكم على المرأة من شكلها، لافتا إلى أن الشكل لا يتعدى حاجز الـ25% من مقدار مقياسه للحكم عليها.

أما العقل، فيعطيه ريس الأغنية اللبنانية نسبة تصل إلى 40%، كما يعطي لطريقة وأسلوب التعامل مع المرأة نسبة 20% للحكم على شخصيتها.
ملحم شدد على أن زوجته تماني تتمتع بكل الصفات التي كان يحلم بها في شريكة حياته، خلال حلوله ضيفاً على برنامج «كاربول كاراوكي بالعربي»، معدداً محاسنها بقوله: «جميلة، هادية، رايقة وأخلاقها عالية»، في الوقت الذي كشف عن الصفات التي لا يحبها فيها قائلاً إنها لا تلتزم بالمواعيد وتتأخر بالعادة، وهي الصفة التي يرى النجم اللبناني إنها مشتركة بين النساء.
يُذكر أن ملحم زين تزوج من تماني عام 2008، وقد رُزق منها بأربعة أطفال هم «علي وفاطمة وحسين»، وكانت مولودته الجديدة «زينب» آخرهم، حيث رٌزق بها الزوجان يونيو 2018.
من ناحية أخرى، يستعد ملحم زين لطرح أغنية رومانسية جديدة، في الوقت الذي طرح فيه خلال الفترة الماضي، ديو غنائي مع الفنان اللبناني معين شريف لمناسبة عيد الإستقلال اللبناني الـ75 بعنوان «إسمني» وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان سمير صفير، توزيع داني حلو، والكليب من إخراج وليد ناصيف.
ملحم طرح أيضاً ديو جمعه بالفنان العراقي نور الزين، بعنوان «الله عليك» باللهجة العراقية، من كلمات الشاعر رامي العبودي، ألحان نور الزين، والكليب من إخراج رأفت البدر.
صفات لا يحبها ملحم زين في زوجته




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