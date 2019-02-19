د.منصور, عباس:الأخبار, عن, فشل, المفاوضات, غير, صحيحة, وما, زلنا, نخوض, معركة, المحافظة, على, المشتركة,

قال د. منصور عباس-رئيس القائمة العربية الموحدة :"الأخبار عن فشل المفاوضات غير صحيحة، وما زلنا نخوض معركة المحافظة على الوحدة وعلى المشتركة، الإنجاز السياسي الأهم في المجتمع العربي.

وأضاف د.عباس:"التشرذم لا يخدم مجتمعنا ولا شعبنا الفلسطيني، بل يخدم نتنياهو وليبرمان واليمين العنصري، ويضعف مواقفنا امام سياسات الهدم والتمييز، وسيعود نتنياهو للحكم على اكتاف الانقسام العربي.