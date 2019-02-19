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د.منصور عباس:الأخبار عن فشل المفاوضات غير صحيحة وما زلنا نخوض معركة المحافظة على المشتركة



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قال د. منصور عباس-رئيس القائمة العربية الموحدة :"الأخبار عن فشل المفاوضات غير صحيحة، وما زلنا نخوض معركة المحافظة على الوحدة وعلى المشتركة، الإنجاز السياسي الأهم في المجتمع العربي. 


وأضاف د.عباس:"التشرذم لا يخدم مجتمعنا ولا شعبنا الفلسطيني، بل يخدم نتنياهو وليبرمان واليمين العنصري، ويضعف مواقفنا امام سياسات الهدم والتمييز، وسيعود نتنياهو للحكم على اكتاف الانقسام العربي.
د.منصور عباس:الأخبار عن فشل المفاوضات غير صحيحة وما زلنا نخوض معركة المحافظة على المشتركة




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