شموئيل, أبواب, يزور, مدارس, أم, الفحم,

زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب بلدتي أم الفحم بهدف الاطّلاع على جهاز التّعليم ومواكبة تطبيق برامج الوزارة مثل رفع التّحصيل العلمي في امتحانات النّجاعه ( النّمو والمتساف ) وامتحانات البجروت مع التّركيز على المتقدّمين ل- 5 وحدات في الريّاضيّات ، اللغة الانجليزيّة والعلوم ( الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا ) أهميّة توفير مناخ تعليمي خال من العنف كذلك زيادة عدد الطلاب في التّعليم التخنولوجي بالاضافة لذلك تسليط الضوء على دعم التّربية اللا منهجيّة في ظل الاستثمار الكبير الذي تقوم به الوزارة وتطبيق برنامج تحدّيات وملاءمة المؤسّسات التّعليميّة للنّشاطات اللا منهجيّة وزيادة عدد الطلاب في حركات الشّبيبة ومنظّمات الشّبّيبة وانضمام الطلاب لدورات وبرامج التّربية اللا منهجيّة كذلك شملت الزّياره مواكبة موضوع البناء والتّطوير مثل المصادقة على بناء مدارس، ميزانيّات تطوير وترميم ، اقامة فناء تعليمي M21 وغرف احتواء وقد رافق المدير العام في زيارته هذه كل من مدير لواء حيفا في وزارة التّربية د. ساعر هرئيل ، السّيّد عبد الله خطيب مسؤول كبير التّعليم العربي وعدد من المفتّشين ومفتّشة لواء حيفا المجتمع العربي السّيّدة سينا زحالقه .

أم الفحم - معطيات عامّةرئيس البلديّة : د. سمير محاميدمدير قسم التّربية: د. محمود زهديمفتّش المدارس: السّيّد احمد كبهامفتّشة رياض الأطفال : المربيّة هناء عويساتمفتّش المرحلة فوق الابتدائيّة : السّيّد صلاح طهمفتّشة الاستشارة التّربويّة : السّيّدة سينا زحالقهمفتّش التّربية اللا منهجيّة : بيهاء سعدهعنقود اجتماعي- اقتصادي: 2معدّل الطلاب في الصّفوف : 27.4ميزانيّة الطالب الواحد : 20,393 شاقلا وفي رياض الأطفال 14,605 شاقلا .عدد الروضات : 127 روضةعدد المدارس: 26 مدرسةعدد الطلاب: 18,827 طالباعدد المعلّمين : 1,434 معلّما/ةمعدّل البجروت في مدارس أم الفحم : %65.4 ( نسبة الطلاب الذين يتقدّمون ل- 5 وحدات رياضيّات : %9.5 والمتقدّمين ل- 5 وحدات لغة انجليزيّة : %16.4 ).عدد الطلاب الذين يتعلّمون في أطر التّعليم التخنولوجي: 1,152 ومعدّل الحاصلين على شهادات تأهيل مهني: %44.9( المعدّ القطري في الدّولة : %36 ) .التّربية اللا منهجيّة :عدد الطلاب المشاركين في منظّمة الكشّاف : 748 طالبا ، عدد الطلاب المشاركين في برامج التّداخل الاجتماعي: 3001 طالبا وعدد الحاصلين على شهادة بجروت اجتماعيّة : %95 . عدد الطلاب المشاركين في برامج للقيادة الشّابة : 131 طالبا ، عدد الطلاب في برامج معرفة البلاد : 290 طالبا وفي برامج مراكز تعلّم الحقل : 1023 طالبا ، عدد الطلاب المشاركين في برامج التّربية اللا منهجيّة : 1219 طالبا وعدد الطلاب المشاركين في الدّورات المخصّصة لطلاب الصّفوف الخامسة السّادسة : 1,763 طالبا .في مجال البناء والتّطوير : في مجال ملاءمة جهاز التّعليم لذوي الاحتياجات الخاصّة تمّ تخصيص ميزانيّة تقدّر ب- 2 مليون شاقلا ، زوايا تعليميّة في ثانويّة اسكندر: 35,200 شاقلا ، ملاءمة جهاز التّعليم لبرنامج تحدّيات التّربية اللا منهجيّة ( اعداديّة وادي النّسور: 181,580 شاقلا ، اعداديّة الغزالي: 178,00 شاقلا ، اعداديّة الرّازي: 156,000 شاقلا ) ، زوايا تعليميّة ضمن برنامج عوز تموراه في اعداديّة الرّازي: 166,500 شاقلا ، بناء غرف تعليميّة في ثانويّة اسكندر: 9,788,562 شاقلا ، ترميم في مكتبة الحسناء : 50,000 شاقلا ، بناء فناء تعليمي بميزانيّة 80,000 شاقلا لكل مدرسة في مدرسة الزّهراء، عراق الشّباب وفي مدرسة الأمل للتّعليم الخاص كذلك بناء غرف تعليميّة في مدرسة الأمل بميزانيّة 2,552,214 شاقلا .جولة المدير العام لمدارس أم الفحم :المحطّة الأولى: المدرسة الشّاملة أم الفحم ( مدير المدرسة المربّي: احمد شيخ حسين ) .يتعلّم في المدرسة 1,000 طالبا وعدد المعلّمين : 86 معلّما .الوزارة تفعّل العديد من البرامج أهمّها : دعم التّميّز ودمج الطلاب في شركات مثل "جوجل وتعسييدع "ومشاركة الطلاب في مراتونات تعليميّة كذلك تشجيع الطلاب الذين ينقصهم موضوع بجروت للحصول على شهادة بجروت .عدد الحاصلين على شهادة بجروت : %56 .في المدرسة يوجد 30 زاوية تعليميّة وهناك مكتبة و- 5 مختبرات وغرفتا احتواء وهناك حاجة لاقامة غرف احتواء اضافيّة .حصلت المدرسة ثلاث مرّات على جائزة المحفّزات التفاضليّة حيث يتم منح المعلّمين جوائز ماليّة .المحطّة الثّانية :ابتدائيّة الباطن( مديرة المدرسة: المربّية خالدية محاجنه ).عدد الطلاب : 755 طالبا وعدد المعلّمين :49 .المدرسة تقوم بتفعيل برامج مثل: برنامج 360 ، برنامج التّداخل الاجتماعي ، أميريم ، رياضيّات ، فضاء وروبوتيكا ، حركه كشفيّة ، مسيرة الكتاب .نتائج المدرسة فوق المعدّل القطري في امتحانات المتساف والمناخ التّعليمي الخالي من العنف .المحطّة الثّالثة : ابتدائيّة ابن خلدون (مديرة المدرسة المربّية : سهام أبو شقرا ) .عدد الطلاب: 570 طالبا وعدد المعلّمين 43 .برامج في المدرسة: نيتسانيم ، تحدّيات ، برنامج سند ، روبوتيكا ، حركه كشفيّة pogoballK ,Tec4schoolsفازت المدرسة على جائزة لواء حيفا لعام 2017 .المحطّة الرّابعة : اعداديّة الرّازي ( مدير المدرسة المربّي: محمد محاجنة ) .عدد الطلاب : 584 طالبا ، عدد المعلّمين : 60 .برامج الوزارة: تحدّيات ، التميّز ، نادي 5 وحدات رياضيّات ، رواد الفيزياء، مدرسة جماهيريّة لتطوير التّربية اللا منهجيّة وبرامج للقيادة الشّابة .أكّد المدير العام للوزارة على أهميّة التّحصيل العلمي في امتحانات المتساف .المدرسة تقوم بعدّة استكمالات للمعلّمين بهدف تعزيز التّطوير المهني للمعلّمين .يشار بأنّ الزّيارة كانت ناجحة جدّا ومثمره وهي ليست المرّة الأولى التي يزور فيها المدير العام بلدات أم الفحم بهدف دعم جهاز التّعليم والنّهوض به قدما خاصّة وأنّ الوزارة تعطي اهتماما كبيرا لجهاز التّعليم العربيالمدير العام للوزارة شموئيل أبواب أشاد بالمستوى التّعليمي الرّائع في أم الفحم والذي يشهد نهضة دائمة اضافة على ذلك أثنى على جهود بلديّة أم الفحم وموظّفي جهاز التّعليم الذين يقومون بجهود مباركة لدعم جهاز التّعليم خاصّة وأنّ التّعليم هو في سلّم الأولويّات .