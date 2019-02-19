الاتحاد, الإسباني, يصدم, ريال, مدريد, قبل, الكلاسيكو,

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سيكون ملعب "أنفيلد" اليوم مسرحا لموقعة ليفربول وضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16...
قال موقع "دايلي ستار" إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مستعد لخوض مغامرة جديدة...
التقطت صورة لنجم باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أثناء وجوده في فندق مع...
كشف استفتاء حديث في البرازيل، نتائج مخيبة عن آراء مشجعي كرة القدم في البلد...
ينوي ريال مدريد التخلي عن خدمات نجمه، جاريث بيل، الصيف المقبل، بسبب تراجع مستواه،...
قبل الموقعة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني مساء اليوم...
بلغ مانشستر يونايتد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على مضيفه تشيلسي (2-0)،...
أكد جوردان هندرسون، قائد نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قادر على الفوز ببطولتي...
فوائد الحلبة مهمة جداً لصحة الجسم، شرط تناولها تحت إشراف إختصاصي تغذية أو طبيب،...
وصف مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير نجم فريقه التشيلي أليكسيس سانشيز،...