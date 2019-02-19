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الاتحاد الإسباني يصدم ريال مدريد قبل الكلاسيكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الطلب الذي قدمه نادي ريال مدريد لإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها مدافع المرينجي سيرجيو راموس، أمام برشلونة، في كلاسيكو ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن راموس قد يغيب عن مباراة نهائي الكأس، إذا نجح الفريق الملكي في تخطي عقبة برشلونة، في حالة حصول قائد ريال مدريد، على إنذار جديد في مباراة العودة.
ومن المقرر، أن يستضيف الريال ضيفه الكتالوني على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، 27 فبراير/ شباط الجاري، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب كامب نو.
وكانت قرار لجنة الاستئناف، استند في قرار رفض التماس الريال، على إعاقة راموس للخصم، وقطع هجمة واعدة، لذلك استحق البطاقة الصفراء.
الاتحاد الإسباني يصدم ريال مدريد قبل الكلاسيكو




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