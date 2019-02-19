شموئيل, أبواب, يلتقي, رؤساء, السّلطات, المحليّة, في, المجتمع, البدوي, في, الشّمال,

إلتقى المدير العام للوزارة شموئيل ابواب رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع البدوي في الشّمال وذلك في إطار اجتماعاته الدّوريّة التي يقوم بها مع ممثّلي المجتمع البدوي للإطلاع عن كثب على تطبيق الخطّة الخماسيّة للنّهوض بجهاز التّعليم وفي محور ذلك رفع التّحصيل العلمي في إمتحانات المتساف والبجروت بما في ذلك تشجيع الطلاب في الاندماج في صفوف 5وحدات بجروت في الرّياضيّات ، اللغة الإنجليزيّة والمواضيع العلميّة كذلك توفير مناخ تعليمي خال من العنف إضافة لتشجيع الطلاب على المشاركة ببرامج التّربية اللا منهجيّة مثل الدّورات المجانيّة للوزارة في إطار برنامج تعزيز الشّمال وبرنامج تحدّيات وزيادة عدد الطلاب في حركات ومنظّمات الشّبيبة وملاءمة المدارس لبرامج التّربية اللا منهجيّة من ناحية البنى التّحتيّة كذلك الوقوف عن كثب على إحتياجات المجتمع البدوي من ناحية البناء والتّطوير وتطبيق برنامج الوزارة مثل إقامة فناء تعليمي M21 وغرف إحتواء للطلاب وترميم غرف المعلّمين وقد رافق المدير العام د.اورنا سمحون مديرة لواء الشّمال ،د.محمد الهيب مدير التّعليم في المجتمع البدوي،مفتّش لواء الشّمال موسى حلف وعدد من المفتّشين . بداية عرض المدير العام للوزارة رؤيته التّربويّة للنّهوض بجهاز التّعليم في جميع المجالات وبعد ذلك دار حوار مع رؤساء السّلطات في المجتمع البدوي حول معطيات وإحتياجات جهاز التّعليم . المدير العام تحدّث عن إمتحانات المتساف في المجتمع البدوي حيث قال بأنّ الوزارة حدّدت هدفا في لغة الأم لطلاب الصّفوف الخامسة والثّامنة في عام 2018 ووفق المعطيات فانّ المجتمع البدوي تقدّم وإجتاز الهدف (الهدف لطلاب الصّفوف الخامسة علامة 582 بينما وصل المعدّل 593 وفي الصّفوف الثّامنة كان الهدف علامة556 بينما وصل الطلاب لمعدّل 565)بموضوع الرّياضيّات كان معدّل الطلاب في الصّفوف الثّامنة 449 وفي اللغة الانجليزيّة ايضا حصل الطلاب على معدّل 490 في الصّفوف الثّامنة حيث فاق الهدف الذي وضعته الوزارة وهو علامة 455 بينما في العلوم فقد كان معدّل الطلاب 515 أمّا بكل ما يتعلّق بموضوع العنف وإحساس الطلاب بالأمان فقد لوحظ بأنّه طرأ إنخفاض بظاهرة العنف في المجتمع البدوي بمعدّل (1-3)درجات عن المعدل السّابق .

المدير العام عرض أمام الحضور برامج وأهداف الوزارة وأهمّها :1 .بهدف رفع التّحصيل العلمي والمناخ التّعليمي تمّ تحديد المدارس التي هي بحاجة لمرافقة وادخال برامج دعم مثل برنامج مروم وبرنامج رائدين للتّغيير (تمّ اختيار وتحديد 12مدرسة من مجموع 52 مدرسة في المجتمع البدوي ). 2. التّركيز على الطلاب الموهوبين ،يتعلّم في أطر الموهوبين 926 طالبا ولوحظ إرتفاع بنسبة %35 في عدد الطلاب الموهوبين . 3.ارتفاع نسبة الطلاب الحاصلين على شهادة بجروت في العام 2017كان المعدّل %55بينما في العام 2018 فقد إرتفع المعدّل ليصل ل%57 .ونسبة الطلاب الذين يستوفون شروط القبول للجامعات بلغت %45 اي طلاب مع 4-5وحدات في الرّياضيّات واللغة الإنجليزيّة والمواضيع العلميّة. نسبة الطلاب في العام2018 مع 5وحدات رياضيّات %11.4 ومع 5وحدات لغة إنحليزيّة %15.3 امّا بموضوع الفيزياء في العام 2017 %6.5 والهدف في العام2018 لتصل النتيجة لمعدّل %10.3 . 4. تعزيز موضوع إكتساب اللغة العبريّة مع التّشديد على اللغة العبريّة المحكيّة حيث تمّ اضافة 60 ساعة ل- 48 روضة أطفال بهدف تعريف الأطفال على مصطلحات بسيطة وأساسيّة باللغة العربيّة ، تمّ اضافة ساعتين للصفوف الأولى والثّانية و-5 ساعات لطلاب الصّفوف الثّالثة منها ساعتان للغة المحكيّة واضافة 5 ساعات للمرحلة الاعداديّة وتحديد وحدة تعليميّة الزاميّة للغة المحكيّة في المرحلة الثّانوية وتقديم بجروت ثلاث وحدات اضافيّة كذلك يتم دمج معلّمين من الوسط اليهودي لدعم اللغة العبريّة ( حتّى الآن تمّ دمج 104 معلّمين ) . 5. مكتبة الفانوس بهدف تشجيع المطالعة وبناء مكتبات صفيّة وبيتيّة لغاية الآن حصل جميع طلاب المجتمع البدوي على 8 قصص في رياض الأطفال ( 4200 طالبا ) وتمّ توسيع البرنامج ليشمل طلاب الصّفوف الأولى والثّانية ( 3000 طالبا ) .6. التّعليم التكنولوجي : في العام 2019 تمّ دمج %40 من الطلاب في تخصّصات تكنولوجيّة ( ارتفاع عن العام الماضي بنسبة %2 ) .وقد حصل %41 من الطلاب على شهادات تأهيل مهني بتخصّصات مختلفة مثل برامج طبيّة ، روبوتيكا وفن التّجميل والحلاقه . 7. التّربية اللا منهجيّة : بلغ عدد الطلاب المشتركين في أطر التّربية اللا منهجيّة 11,150 طالبا ( عدد الطلاب في دورات تحدّيات المجانيّة 4,212 طالبا نسبتهم %48 ، مثل دورات روبوتيكا ، مختبرات متنقّلة ، حركه ورياضه ، دبكه وفولكلور ، تصوير، موسيقى ، رسم وفنون ، عدد الطلاب من الصّفوف السّابعة- الثانية عشره المشاركين في مبادرات شبابيّة 1,600 طالبا ، عدد الطلاب المشاركين في حركات الشّبّيبة 1,810 طالبا ( ارتفاع عن العام الماضي بنحو 150 طالبا ) وفي هذا السّياق لا بدّ من الاشارة لوجود فروع لحركات الشّبّيبة في طوبا زنغريّة ، بعينة نجيدات ، البطوف ، زرازير، بسمة طبعون ، كعبيّة ، عرامشه ، مسجاف - وادي سلامه ومجلس اقليمي زبولون وأمّا الحركات النّاشطة فهي هشومير هتسعير- أجيال ، الكشّاف( 2,100 طالبا ) ،الشّبّيبة العاملة والمتعلّمة . عدد الطلاب المشاركين في منظّمات الشّبيبة 260 طالبا وتمّ افتتاح فروع جديدة في بير المكسور ومسجاف- وادي سلامه وأمّا بالنّسبة للطلاب المشاركين في برامج قياديّة للشّباب ( مرشدون صغار) فقد اشترك نحو 647 طالبا ارتفاع عن العام الماضي ب- 50 طالبا وفي برامج معرفة البلاد يشارك نحو 2,700 طالبا ويتعلّم هذا الموضوع 11 مدرسة في المرحلة فوق الابتدائيّة كذلك هناك نشاطات اضافيّة تقوم بها الوزارة لتعزيز التّربية اللا منهجيّة مثل مجالس الطلاب على المستوى المدرسي والبلدي وأمّا بالنسبة للمخيّمات في عطلة الشّتاء التي تقوم بها الوزارة ( مدارس عطلة الشّتاء) فقد شارك نحو 8,000 طالبا من رياض الأطفال لغاية الصّف الثّالث ، وفي مدارس عطلة الرّبيع فقد شارك نحو %86 من الطلاب وأمّا بالنسبة للمخيّمات في عطلة الصّيف فقد شارك نحو %96 من الطلاب . 8. بالنسبة لموضوع الميزانيّة التّفاضليّة هناك تخصيص ميزانيّة سنويّة تقدّر ب- 5 مليون شاقل يتم اضافة نحو 644 ساعة تعليميّة للمدارس لتعزيز ودعم مواضيع النّواة بهدف تقليص الفجوات القائمة اضافة على ذلك فقد عملت الوزارة على زيادة الميزانيّة المخصّصة لكل طالب ففي المرحلة الابتدائيّة معدّل الميزانيّة للطالب الواحد 19,020 شاقلا ، وفي المرحلة الاعداديّة 20,602 شاقلا وفي المرحلة الثّانويّة 22,361 شاقلا وتمّ دمج 3 مدارس ثانويّة في برنامج تجريبي في اطار الميزانيّة التّفاضليّة يشبه الادارة الذّاتية مع مرافقة وادخال برامج منل اتجار ومبار في المدارس لدعم جميع الطلاب . 9. دعم المدارس الزّراعيّة من خلال اقامة ودعم مدرسة زراعيّة في شبلي أم الغنم . 10. في مجال البناء والتّطوير هناك ميزانيّة لبناء 41 غرفة تعليميّة علما بأنّ جميع المدارس في المجتمع البدوي بمستو عال اضافة على ذلك تمّ تخصيص ميزانيّة لبناء فناء تعليمي ، في العام 2019 سيتم بناء 9 أفنية M21 بتكلفة 80,000 لكل فناء وفي العام المنصرم تم بناء 5 أفنية في المجتمع البدوي في الكمّانه والعرامشه وتمّ تخصيص ميزانيّة 515 ألف شاقل لكل بلد بهدف وضع ظل فوق السّاحات أو الملاعب . 11. تأهيل مهني لمعلّمين : تمّ هذا العام فتح 68 دورة استكمال وتأهيل مهني للمعلّمين . 12. دعم التّطوع في المؤسّسات التّعليميّة كقوى بشريّة اضافيّة داعمة ومساعده مثل بنات الخدمة المدنيّة في العام 2018 تمّ دمج 432متطوّعة وفي العام 2019 ارتفع العدد ليصل ل- 579 متطوّعة في المؤسّسات التّعليميّة . خلاصة اللقاء بأن وزارة التّربية تعمل جاهدة بهدف دعم جهاز التّعليم في المجتمع البدوي اذ يقوم المدير العام للوزارة بلقاء رؤساء السّلطات المحليّة ، المفتّشين ، المديرين ، المعلّمين والنّاشطين في مجال التّربية اللا منهجيّة بهدف تحديد الاحتياجات والنّواقص ووضع برنامج لعدّة سنوات هدفه دعم التّعليم في المجتمع البدوي ويقوم المدير العام بشكل شخصي وبشكل دوري بمتابعة ومواكبة تنفيذ برامج الوزارة لضمان تحقيق الأهداف التي وضعتها الوارة بهذا الموضوع .