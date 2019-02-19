نقابة, المحامين, في, اسرائيل, تنتخب, المحامي, ابي, حيمي, رئيسا, حتى, موعد, الانتخابات, العامة,

هذا وحصل المحامي ابي حيمي على 24 صوتا بانتخابات سرية باللجنة المركزية متغلبا على المحامي اوري كينان الذي حصل على 19 صوتا.

انتخبت اللجنة المركزية بنقابة المحامين في اسرائيل المحامي ابي حيمي رئيسا مؤقتا حتى موعد الانتخابات العامة المقررة بتاريخ 18.6.19 .

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