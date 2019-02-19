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نقابة المحامين في اسرائيل تنتخب المحامي ابي حيمي رئيسا حتى موعد الانتخابات العامة



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انتخبت اللجنة المركزية بنقابة المحامين في اسرائيل المحامي ابي حيمي رئيسا مؤقتا حتى موعد الانتخابات العامة المقررة بتاريخ 18.6.19 .


هذا وحصل المحامي ابي حيمي على 24 صوتا بانتخابات سرية باللجنة المركزية متغلبا على المحامي اوري كينان الذي حصل على 19 صوتا.




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