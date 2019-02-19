الرابطة, الادبية, في, عارة, وعرعرة, تستضيف, النائب, د., يوسف, جبارين,

استضافت الرابطة الادبية في عارة وعرعرة النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة د. يوسف جبارين لتقديم محاضرة حول قانون القومية اليهودية وتداعياته على مكانة اللغة العربية ومكانة المواطنين العرب في البلاد. افتتح اللقاء الاستاذ محمود مصلح يونس مرحبا بالحضور، ثم قام رئيس مجلس عارة عرعرة المحلي المحامي مضر يونس بالترحيب بالحضور وبالضيف باسم البلدة واهاليها.

وتحدث النائب د. يوسف جبارين عن قانون القوميه ومخاطرة على الاقليه العربية في البلاد وعلى المشروع الوطني الفلسطيني بالاستقلال وتقرير المصير.واكد النائب جبارين ان "قانون القومية يشمل بندًا خطيرًا يمسّ بمكانة اللغة العربية في البلاد، ويهدف ليس فقط الى اسقاط المكانة الرسمية عن العربية وانما السطو على مكانة المتحدثين بها وعلى هويتهم وثقافتهم وتاريخهم، موضحًا ان قانون القومية "يؤسس بذلك لفوقية لغوية بالقانون تهدف الى سدّ الطريق امام مطالباتنا باحترام مكانة اللغة العربية وتعزيز حضورها في حياتنا".وقد وجّه النائب جبارين دعوةً الى اهالينا باستخدام اللغة العربيّة فقط في حياتنا اليومية، بدءًا من حديثنا العادي، مرورًا بالتطبيقات في الهاتف الخلويّ، وصولًا الى كل مناحي الحياة، وذلك من أجل ترسيخ ثوابت وقواعد اللغة العربية وتعزيز مكانتها.وتطرق جبارين لمخاطر قانون القومية على حقوق الشعب الفلسطيني عبر طرفي الخط الأخضر، وللتمييز العنصري الذي يحمله ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في اسرائيل، كما وأوضح التناقض الصارخ بين قانون القومية وبين معايير القانون الدولي والقيم الديمقراطية. وأشار الى تنكر القانون لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره والى التنكر لحق الفلسطينيين في القدس.وتناول جبارين البنود التمييزية ضد المواطنين العرب، وخاصة البند الذي يشجع الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية، بالاضافة الى البنود التي تعمّق التمييز ضد المواطنين العرب في مجالات الهجرة والرموز وغيرها من مجالات هامة بالحياة.واكّد على خطورة البند الّذي يشجع السكن والإستيطان اليهودي فهو يرسخ ويشرعن سياسات الابرتهايد، الأمر الّذي سيعمق من سياسات التمييز والاقصاء ضد المواطنين العرب في أحد اهم مجالات الحياة، وهي الأرض والمسكن.هذا وحضر اللقاء رئيس تحرير مجلة الاصلاح، مفيد صيداوي، والنقابي جهاد عقل وعضو المجلس المحلي مؤنس وشاحي والناشط غازي قاسم ومصطفى وشاحي سكرتير جبهة عارة عرعرة الديمقراطية.