تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-19 19:23:40 د.منصور عباس:الأخبار عن فشل المفاوضات غير صحيحة وما زلنا نخوض معركة المحافظة على المشتركة |  2019-02-19 19:20:43 شموئيل أبواب يزور مدارس أم الفحم |  2019-02-19 18:15:27 الاتحاد الإسباني يصدم ريال مدريد قبل الكلاسيكو |  2019-02-19 18:13:18 شموئيل أبواب يلتقي رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع البدوي في الشّمال |  2019-02-19 18:12:00 نقابة المحامين في اسرائيل تنتخب المحامي ابي حيمي رئيسا حتى موعد الانتخابات العامة |  2019-02-19 18:10:34 الرابطة الادبية في عارة وعرعرة تستضيف النائب د. يوسف جبارين |  2019-02-19 18:06:03 اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تؤكد على موقفها الدّاعي الى وحدة الصف بين الأحزاب |  2019-02-19 18:02:24 اصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 60 |  2019-02-19 15:53:48 مصدر أممي: "داعش" يحاصر 200 أسرة في سوريا |  2019-02-19 14:54:22 الطيبي وملحم والسعدي يجتمعون مع وزارة المالية والاسكان للاعتراض على الطنطور |  2019-02-19 14:33:39 وفاة كارل لاغرفيلد أشهر مصمم أزياء في العالم |  2019-02-19 15:40:25 التشكيلة المتوقعة لمواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ الليلة |  2019-02-19 14:40:30 لافروف : واشنطن تسعى لتقسيم سوريا |  2019-02-19 14:40:29 ثلاث اصابات لأطفال في منطقة النقب خلال اليومين الاخيرين انتهت إحداها بالوفاة‎ |  2019-02-19 14:11:56 الاوقاف تعيدُ تركيب الباب الحديدي على درجات باب الرحمة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الرابطة الادبية في عارة وعرعرة تستضيف النائب د. يوسف جبارين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



استضافت الرابطة الادبية في عارة وعرعرة النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة د. يوسف جبارين لتقديم محاضرة حول قانون القومية اليهودية وتداعياته على مكانة اللغة العربية ومكانة المواطنين العرب في البلاد. افتتح اللقاء الاستاذ محمود مصلح يونس مرحبا بالحضور، ثم قام رئيس مجلس عارة عرعرة المحلي المحامي مضر يونس بالترحيب بالحضور وبالضيف باسم البلدة واهاليها.

وتحدث النائب د. يوسف جبارين عن قانون القوميه ومخاطرة على الاقليه العربية في البلاد وعلى المشروع الوطني الفلسطيني بالاستقلال وتقرير المصير.
واكد النائب جبارين ان "قانون القومية يشمل بندًا خطيرًا يمسّ بمكانة اللغة العربية في البلاد، ويهدف ليس فقط الى اسقاط المكانة الرسمية عن العربية وانما السطو على مكانة المتحدثين بها وعلى هويتهم وثقافتهم وتاريخهم، موضحًا ان قانون القومية "يؤسس بذلك لفوقية لغوية بالقانون تهدف الى سدّ الطريق امام مطالباتنا باحترام مكانة اللغة العربية وتعزيز حضورها في حياتنا".
وقد وجّه النائب جبارين دعوةً الى اهالينا باستخدام اللغة العربيّة فقط في حياتنا اليومية، بدءًا من حديثنا العادي، مرورًا بالتطبيقات في الهاتف الخلويّ، وصولًا الى كل مناحي الحياة، وذلك من أجل ترسيخ ثوابت وقواعد اللغة العربية وتعزيز مكانتها.
وتطرق جبارين لمخاطر قانون القومية على حقوق الشعب الفلسطيني عبر طرفي الخط الأخضر، وللتمييز العنصري الذي يحمله ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في اسرائيل، كما وأوضح التناقض الصارخ بين قانون القومية وبين معايير القانون الدولي والقيم الديمقراطية. وأشار الى تنكر القانون لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره والى التنكر لحق الفلسطينيين في القدس.
وتناول جبارين البنود التمييزية ضد المواطنين العرب، وخاصة البند الذي يشجع الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية، بالاضافة الى البنود التي تعمّق التمييز  ضد المواطنين العرب في مجالات الهجرة والرموز وغيرها من مجالات هامة بالحياة.
واكّد على خطورة البند الّذي يشجع السكن والإستيطان اليهودي فهو يرسخ ويشرعن سياسات الابرتهايد، الأمر الّذي سيعمق من سياسات التمييز والاقصاء ضد المواطنين العرب في أحد اهم مجالات الحياة، وهي الأرض والمسكن.
هذا وحضر اللقاء رئيس تحرير مجلة الاصلاح، مفيد صيداوي، والنقابي جهاد عقل وعضو المجلس المحلي مؤنس وشاحي والناشط غازي قاسم ومصطفى وشاحي سكرتير جبهة عارة عرعرة الديمقراطية.
الرابطة الادبية في عارة وعرعرة تستضيف النائب د. يوسف جبارين




كلمات متعلقة

الرابطة, الادبية, في, عارة, وعرعرة, تستضيف, النائب, د., يوسف, جبارين,

تابعونــا

د.منصور عباس:الأخبار عن فشل المفاوضات غير صحيحة وما زلنا نخوض معركة المحافظة على المشتركة د.منصور عباس:الأخبار عن فشل المفاوضات غير صحيحة وما زلنا نخوض معركة المحافظة على المشتركة 2019-02-19 | 19:23:40

قال د. منصور عباس-رئيس القائمة العربية الموحدة :"الأخبار عن فشل المفاوضات غير...

شموئيل أبواب يزور مدارس أم الفحم شموئيل أبواب يزور مدارس أم الفحم 2019-02-19 | 19:20:43

زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب بلدتي أم الفحم بهدف الاطّلاع على...

شموئيل أبواب يلتقي رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع البدوي في الشّمال شموئيل أبواب يلتقي رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع البدوي في الشّمال 2019-02-19 | 18:13:18

إلتقى المدير العام للوزارة شموئيل ابواب رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع...

نقابة المحامين في اسرائيل تنتخب المحامي ابي حيمي رئيسا حتى موعد الانتخابات العامة نقابة المحامين في اسرائيل تنتخب المحامي ابي حيمي رئيسا حتى موعد الانتخابات العامة 2019-02-19 | 18:12:00

انتخبت اللجنة المركزية بنقابة المحامين في اسرائيل المحامي ابي حيمي رئيسا مؤقتا...

اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تؤكد على موقفها الدّاعي الى وحدة الصف بين الأحزاب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تؤكد على موقفها الدّاعي الى وحدة الصف بين الأحزاب 2019-02-19 | 18:06:03

عقد عصر اليوم الثلاثاء إجتماع المجلس العام للجنة القطرية , في مكاتب اللجنة في...

اصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 60 اصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 60 2019-02-19 | 18:02:24

وقع حادث طرق بين سيارة وشاحنة مساء اليوم الثلاثاء في قرب رحاليم في شارع ٦٠ بمنطقة...

ضبط 108 طائر حجل في سيارة مواطن من يركا على شارع 6 ضبط 108 طائر حجل في سيارة مواطن من يركا على شارع 6 2019-02-19 | 15:50:22

ضبطت الشرطة بالتعاون مع مندوبين عن سلطة حماية الطبيبعة 108 طير حجل داخل سيارة شاب...

الطيبي وملحم والسعدي يجتمعون مع وزارة المالية والاسكان للاعتراض على الطنطور الطيبي وملحم والسعدي يجتمعون مع وزارة المالية والاسكان للاعتراض على الطنطور 2019-02-19 | 14:54:22

عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع عمل هام حول الرفض الجماهيري لمشروع الطنطور في...

ثلاث اصابات لأطفال في منطقة النقب خلال اليومين الاخيرين انتهت إحداها بالوفاة‎ ثلاث اصابات لأطفال في منطقة النقب خلال اليومين الاخيرين انتهت إحداها بالوفاة‎ 2019-02-19 | 14:40:29

شهدت منطقة النقب في اليومين الاخيرين 3 اصابات انتهت احداها بوفاة فتى امس الاثنين...

الاوقاف تعيدُ تركيب الباب الحديدي على درجات باب الرحمة الاوقاف تعيدُ تركيب الباب الحديدي على درجات باب الرحمة 2019-02-19 | 14:11:56

أعادت دائرة الاوقاف الإسلامية تركيب الباب الحديدي اعلى الدرجات المؤدية إلى باب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة طلعة العذراء حيفا مشاركة واسعة احتراق دكان بقالة جسر الرزقاء اضرار جسيمة دون اصابات تذكر اطفاء شرطة اخماد يوسي ابو كسيس باقي مدرب سخنين اتفاق يتفق ادارة فريق اتحاد ابناء ادارة فراس مغربي يوقع ينضم مكابي حيفا فريق شفاعمرو ابناء سخنين انقلاب تراكتور اصابة سائق تخليص علق داخل ورشة قرب حتسور الجليل الاعلى مزبلة جديدة عبلين قرية غربي مجلس محلي شارع شق عائلة يافة الناصرة مصروة احمد بهاء دعش عمليات ضد جنود الجلمة القدس تخليص طفلة علق رأسها بين جزئي كرسي روضة اطفال مركز البلاد طاقم خاص اطفاء انقائ صالح حصارمة مدرب أشبال شبيبة ب اسرائيل البعنة تعيين الاتحاد العام كرة القدم أفعى داخل كيس غلاف خسة في مركز تجاري المركز زبونة امرأة عثور مزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول احتراق منزل حي الكروم الناصرة اضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات شرطة اسعاف اطفاء اخماد جبل الشيخ يعج بالزوار جميع انحاء البلاد ثلوج تزلج عائلات منتزه حادث انقلاب تراكتور مجد الكروم متوسطة اصابة طرق حادث قرية مستشفى اسعاف شرطة أبو غوش تنكيل وضعها وعاء طفلة رضيعة القدس لائحة اتهام أب دلو مغلق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com