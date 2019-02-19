عقد عصر اليوم الثلاثاء إجتماع المجلس العام للجنة القطرية , في مكاتب اللجنة في الناصرة, بعدما جرى نقاش مَطوَّل حول موضوع القائمة المشتركة.

وقد اصدرت اللجنة القطرية لسلطات المحلية العريية بيان جاء فيه:"اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تؤكد على موقفها الدّاعي الى وحدة الصف بين الأحزاب والحركات السياسية, لا سِّيما بين مركبات القائمة المشتركة في الكنيست, وذلك لتجسيد الوحدة الحقيقية في مواجهة استحقاقات الانتخابات البرلمانية القريبة, وتهيب بالجميع تغليب المسؤولية الوطنية على أية اعتبارات ضيّقة, خدمة لجماهيرنا العربية وسلطاتنا المحلية, وتدعوهم الى بذل كل جهد مستطاع من أجل تذليل العقبات في سبيل تحقيق هذه الوحدة كضرورة وطنية جماعية..