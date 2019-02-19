اللجنة, القطرية, لرؤساء, السلطات, المحلية, العربية, تؤكد, على, موقفها, الدّاعي, الى, وحدة, الصف, بين, الأحزاب,

كلمات متعلقةاللجنة, القطرية, لرؤساء, السلطات, المحلية, العربية, تؤكد, على, موقفها, الدّاعي, الى, وحدة, الصف, بين, الأحزاب,
قال د. منصور عباس-رئيس القائمة العربية الموحدة :"الأخبار عن فشل المفاوضات غير...
زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب بلدتي أم الفحم بهدف الاطّلاع على...
إلتقى المدير العام للوزارة شموئيل ابواب رؤساء السّلطات المحليّة في المجتمع...
انتخبت اللجنة المركزية بنقابة المحامين في اسرائيل المحامي ابي حيمي رئيسا مؤقتا...
استضافت الرابطة الادبية في عارة وعرعرة النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة د....
وقع حادث طرق بين سيارة وشاحنة مساء اليوم الثلاثاء في قرب رحاليم في شارع ٦٠ بمنطقة...
ضبطت الشرطة بالتعاون مع مندوبين عن سلطة حماية الطبيبعة 108 طير حجل داخل سيارة شاب...
عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع عمل هام حول الرفض الجماهيري لمشروع الطنطور في...
شهدت منطقة النقب في اليومين الاخيرين 3 اصابات انتهت احداها بوفاة فتى امس الاثنين...
أعادت دائرة الاوقاف الإسلامية تركيب الباب الحديدي اعلى الدرجات المؤدية إلى باب...