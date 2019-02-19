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اصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 60



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وقع حادث طرق بين سيارة وشاحنة مساء اليوم الثلاثاء في قرب رحاليم في شارع ٦٠ بمنطقة الضفة الغربية.


طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان، حيث تبين وجود عدد من المصابين وعالق بحالة حرجة وتعمل الطواقم على تخليصه.
اصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 60




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