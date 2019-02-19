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ضبط 108 طائر حجل في سيارة مواطن من يركا على شارع 6



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ضبطت الشرطة بالتعاون مع مندوبين عن سلطة حماية الطبيبعة 108 طير حجل داخل سيارة شاب من قرية يركا على مفرق عين توت - شارع 6 .


وتم توقيف الشاب والتحقيق معه بشبهة حيازة واصطياد طيور محمية محظور اصطيادها والتجارة بها .
 
وأفيد ان الشرطة ستطلب تقديم لائحة اتهام بحق المشتبه .




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