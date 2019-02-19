ضبط, 108, طائر, حجل, في, سيارة, مواطن, من, يركا, على, شارع, 6,

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وتم توقيف الشاب والتحقيق معه بشبهة حيازة واصطياد طيور محمية محظور اصطيادها والتجارة بها .وأفيد ان الشرطة ستطلب تقديم لائحة اتهام بحق المشتبه .

ضبطت الشرطة بالتعاون مع مندوبين عن سلطة حماية الطبيبعة 108 طير حجل داخل سيارة شاب من قرية يركا على مفرق عين توت - شارع 6 .

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