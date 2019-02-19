ضبط, 108, طائر, حجل, في, سيارة, مواطن, من, يركا, على, شارع, 6,

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عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع عمل هام حول الرفض الجماهيري لمشروع الطنطور في...
شهدت منطقة النقب في اليومين الاخيرين 3 اصابات انتهت احداها بوفاة فتى امس الاثنين...
أعادت دائرة الاوقاف الإسلامية تركيب الباب الحديدي اعلى الدرجات المؤدية إلى باب...
قدمت النيابة العامة تصريح مدعي عام بحق 3 اشخاص , مشتبه (36 عامًا) من سكان طبعون،...
أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، خطيب المسجد الأقصى محمد حسين...
اعتقلت شرطة النقب شابا 18 عاما من سكان مدينة رهط وذلك بشبهة اقدامه على تهديد مدير...
بمبادرة سفيرات مستشفى الناصرة وجمعية أصدقاء مستشفى الناصرة الانجليزي، أقيم يوم...
قال رئيس مجلس الأوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب "إن الجهود ستتواصل...
صادقت النمحكمة المركزية في الناصرة اليوم الثلاثاء على صفقة الادعاء بين النيابة...
قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لوائح اتهام بحق 3 شبان من منطقة النقب، تنسب...