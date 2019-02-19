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الطيبي وملحم والسعدي يجتمعون مع وزارة المالية والاسكان للاعتراض على الطنطور



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عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع عمل هام حول الرفض الجماهيري لمشروع الطنطور في وزارة المالية وطاقم التخطيط (ڤاتمال) ومسؤولي وزارة الاسكان، وذلك بمبادرة النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير وذلك بناء على توجه الاخ سهيل ملحم رئيس المجلس المحلي الجديدة المكر والبروفيسور يوسف جبارين للنائب الطيبي بطلب عقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة .


حضر الاجتماع كل من النائب د. أحمد الطيبي والاخ سهيل ملحم وبروفيسور يوسف جبارين والمحامي اسامه السعدي وزئيف بيلسكي رئيس طاقم الاسكان في وزارة المالية وارئيل يوتسير مدير "الفاتمال" ونائب رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية وكبار مسؤولي وزارة الاسكان والفاتمال.


بيلسكي والطاقم عرضوا وجهة نظرهم حول "اهمية المخطط وانه قرار حكومي". في حين قال ارئيل يوتسير ان "هكذا مشروع بحاجه لتعاون وموافقه من المجتمع" فأجابه الطيبي فورا: "لكن مجتمعنا يوفض ولا يوافق. نريد تطوير البلدة ولكن ليس عبر هذا المخطط". فرد قائلا: بدون موافقة الجمهور لن نتقدم".


بدوره استعرض سهيل ملحم احتياجات البلدة والاعتراض على المخطط ورفضه للمصادرات بشكل قاطع.


د. أحمد الطيبي: زميلي المحامي اسامه السعدي وانا، كنا الى جانب المهندس سهيل ملحم، رئيس المجلس المحلي جديده المكر ٢٠١٨، بعد ان كنا معًا بالامس في مظاهرة ميدانية شارك فيها اهالي البلدة.


البروفيسور جبارين استعرض بشكل مهني الاعتراضات على المخطط وخاصة مصادرة الاراضي الخاصة وضخامة عدد الشقق على مساحة صغيرة مما يخلق غيتو واقترح تطوير البلدة والموافقة على الخريطة الهيكلية للبلدة واقامة حي جديدة يلائم متطلبات الجديده المكر" .




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