وفاة, كارل, لاغرفيلد, أشهر, مصمم, أزياء, في, العالم,

توفي كارل لاغرفيلد، المصمم الأكثر شهرة في العالم، عن عمر يناهز 85 عاما في فرنسا، بعد معاناته من المرض لمدة أسبوعين وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

ومثل المصمم لاغرفيلد أيقونة الموضة في دار أزياء شانيل، وقد بدا عليه الضعف والمرض خلال الفترة الأخيرة، حتى أنه لم يتمكن من حضور عروض الأزياء في باريس خلال أسبوع الموضة الراقية لربيع 2019.وولد مصمم الأزياء والمصور الألماني، في 10 سبتمبر 1933، وهو المصمم الأول للعديد من الماركات العالمية أهمها شانيل وفيندي وكلوري وغيرها.تصوير - afp