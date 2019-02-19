التشكيلة, المتوقعة, لمواجهة, ليفربول, وبايرن, ميونيخ, الليلة,

سيكون ملعب "أنفيلد" اليوم مسرحا لموقعة ليفربول وضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

ويتوقع أن يدخل الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، في ظل الغيابات التي يعاني منه الفريق وعدم جاهزية بعض اللاعبين، المباراة بالتشكيلة التالية:في حراسة المرمى: أليسون بيكرفي خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، لوفرين، روبرتسونفي خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، كيتاوفي خط الهجوم: صلاح، ماني، وفيرمينو أو شاكيري.أما نيكو كوفاتش، مدرب البايرن فسيعتمد تقريبا على نفس التشكيلة التي خاضت مباراة أوغسبورغ الجمعة الماضي، ويتوقع أن تكون كالتالي:في حراسة المرمى: نويرفي خط الدفاع: كيميتش، سول، هولمز، ألابافي خط الوسط: غوريتسكا، ألكانتارا، رودريغيزفي خط الهجوم: ليفاندوفسكي، غنابري، وكومان أو توماس مولر.تصوير - afp