لافروف, :, واشنطن, تسعى, لتقسيم, سوريا,

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توفي كارل لاغرفيلد، المصمم الأكثر شهرة في العالم، عن عمر يناهز 85 عاما في فرنسا،...
أظهر تسجيل مصور لحظة تفجير إرهابي عبوة ناسفة بنفسه وسط العاصمة المصرية القاهرة،...
أعلن الديوان الملكي السعودي، الليلة الماضية، وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي...
قتل 3 مصريين بينهم أمين شرطة وسقط عشرات الجرحى، إثر تفجير وسط القاهرة. وضرب...
قال رئيس الوزراء البولندي إن بلاده انسحبت من قمة كانت مقررة في إسرائيل يوم...
أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، تأجيل...
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يعد بالإمكان التكهن...
من المقرر أن تستبدل المدارس الفرنسية كلمتي "الأم والأب" بـ "الوالد 1 والوالد 2"، بعد...
شهدت السجون السعودية، تنفيذ أول إضراب لعلماء عن الطعام، بعد نحو عامين من توقيفات...
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية لن...