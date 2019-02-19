تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-19 14:54:22 الطيبي وملحم والسعدي يجتمعون مع وزارة المالية والاسكان للاعتراض على الطنطور |  2019-02-19 14:33:39 وفاة كارل لاغرفيلد أشهر مصمم أزياء في العالم |  2019-02-19 14:40:30 لافروف : واشنطن تسعى لتقسيم سوريا |  2019-02-19 14:40:29 ثلاث اصابات لأطفال في منطقة النقب خلال اليومين الاخيرين انتهت إحداها بالوفاة‎ |  2019-02-19 14:11:56 الاوقاف تعيدُ تركيب الباب الحديدي على درجات باب الرحمة |  2019-02-19 13:04:33 مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين : أين أنت يا حكومات الدول العربية والإسلامية من القدس والاقصى ؟ |  2019-02-19 12:49:24 الجولان - وفاة المناضل احمد القضماني |  2019-02-19 12:36:50 اعتقال مشتبه 18 عاما من رهط بتهديد مدير مدرسة على خلفية زيارة جنود في الجيش الاسرائيلي للمدرسة |  2019-02-19 12:02:53 التطعيم لا يضمن الوقاية من الإنفلونزا ! |  2019-02-19 11:52:27 عرض بلدياتي لفرقة ترشيحا للموسيقى العربية دعمًا لإقامة وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الناصرة- الإنجليزي |  2019-02-19 11:45:21 رئيس الأوقاف: نعمل على ترميم مصلى باب الرحمة لافتتاحه |  2019-02-19 11:44:11 رحيل "جد الاحتباس الحراري" البروفيسور والاس سميث بروكر |  2019-02-19 11:16:15 المحكمة تعدل بند اتهام رائد رشرش من المغار المتهم بقتل صديقته تهيلا نجار من جينوسار للقتل غير المتعمد |  2019-02-19 10:52:30 اتهام 3 شبان من النقب بقتل وتعذيب حيوانات وسرقة مواشي |  2019-02-19 10:32:26 المحكمة العليا ترفض التماس ابو رومي لانتخابات طمرة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نصائح للتخلص من شحوم البطن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت مجلة "BMC Medicine" توصيات لخبراء تغذية، تساعد في الحفاظ على الرشاقة وتساعد في التخلص من الشحوم المتراكمة في منطقة البطن.



ومن أجل التخلص من شحوم البطن، يجب قبل كل شيء تصحيح النظام الغذائي، لأن محاولات التخلص من هذه الشحوم في قاعات الرياضة تؤدي أولا إلى التخلص من الشحوم المتراكمة في الذراعين والساقين والظهر والصدر وغيرها، وفي الأخير تشمل البطن والأفخاذ.


لذلك، ينصح الخبراء بضرورة الاعتماد في التغذية على البروتينات للتخلص من الشحوم المتراكمة في منطقة البطن، حيث أن تناول البروتينات يساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي مع انخفاض الشعور بالجوع بنسبة 60%.


كما يؤكد خبراء التغذية على ضرورة احتواء النظام الغذائي على المواد الغذائية التالية لمكافحة شحوم منطقة البطن: بيض الدجاج، صدر الدجاج، العدس الأحمر، البقول المطبوخة، اللوز وسمك التونة.


ويقول الخبراء إنه "لمكافحة شحوم البطن، يجب أيضا تناول المواد الغذائية الغنية بالألياف، والتخلي عن تناول الحلويات والكربوهيدرات سريعة الهضم، وممارسة تمارين رياضية معتدلة تساعد في سرعة احتراق هذه الدهون".




كلمات متعلقة

نصائح, للتخلص, من, شحوم, البطن,

تابعونــا

علامات مبكرة تكشف الإصابة بـ "القاتل الصامت" علامات مبكرة تكشف الإصابة بـ "القاتل الصامت" 2019-02-19 | 14:40:17

يصيب سرطان عنق الرحم، المعروف باسم القاتل الصامت، الكثير من النساء حول العالم،...

التطعيم لا يضمن الوقاية من الإنفلونزا ! التطعيم لا يضمن الوقاية من الإنفلونزا ! 2019-02-19 | 12:02:53

أعلن خبراء منظمة "Cochrane" الدولية التي تدرس فعالية التقنيات الطبية، أن تخفيض احتمال...

علماء يحذرون من خطر الخبز المحمّص ! علماء يحذرون من خطر الخبز المحمّص ! 2019-02-19 | 10:20:45

قالت دراسة أجرتها جامعة تكساس في أوستن، إن الخبز المحمّص (أو التوست) يمكن أن يعرض...

خصائص فريدة للشاي... اليكم اهمها خصائص فريدة للشاي... اليكم اهمها 2019-02-19 | 08:31:06

كشف باحثون أمريكيون خصائص فريدة للشاي، حيث أن المواد التي يحويها تجعله فريدا...

احذروا هذه الأخطاء الشائعة في صالات الجيم احذروا هذه الأخطاء الشائعة في صالات الجيم 2019-02-18 | 14:50:27

نبه مدربون رياضيون إلى أن من يبدأون التمارين الرياضية في صالات الألعاب...

كيف يساعد النوم على قهر المرض؟ كيف يساعد النوم على قهر المرض؟ 2019-02-18 | 13:15:40

يلاحظ كثيرون تحسّن الحالة الصحية للمرضى بعد النوم، لأن الجسم "يعيد برمجة" الخلايا...

تسريب "موثوق" يكشف ميزة غير مسبوقة في آيفون 2019 تسريب "موثوق" يكشف ميزة غير مسبوقة في آيفون 2019 2019-02-18 | 12:00:31

كشف مصدر تقني يوصف بالموثوق، بعض المزايا المرتقبة في هواتف "آيفون" الذكية التي...

ودّع آلام العظام .. هذا العصير المخفوق يحتوي على الدواء ودّع آلام العظام .. هذا العصير المخفوق يحتوي على الدواء 2019-02-18 | 11:00:30

من الآلام الشائعة التي تؤرق الكثيرين، خاصة كبار السن، آلام الظهر والركبة...

الشوكولاتة تقلل خطر اضطرابات القلب الشوكولاتة تقلل خطر اضطرابات القلب 2019-02-18 | 08:53:24

أظهرت نتائج دراسات عديدة أن تناول الشوكولاتة بصورة دورية منتظمة يقلل من احتمال...

أقذر مكان في بيتك.. ليس الحمّام أقذر مكان في بيتك.. ليس الحمّام 2019-02-17 | 11:05:34

إذا كنت تعتقد أن الحمام هو أقذر مكان في بيتك، فإن هذا الأمر غير صحيح، لأن أرجاء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة حادث طرق مروع قرب حاناتون كفر مندا شابة اسعاف شرطة حبيب عالم مصرع الشاب 7 قتلى عرب رميا بالرصاص اطلاق نار بيت جن ام الفحم بسمة طبعون عبلين رفض طلب الروم الارثوذوكس عماد جلال دكور انتخابات تأجيل الناصرة رئيس بلدية اللد يائير رفيفو مأذن صلاة صوت الأذان المس بالدين الاسلامي سلطة الطفاء الانقاذ حرائق احراش مواطنين متنزهون متنزهين موقده ترك جمر ارشادات مصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش اطلاق نار بيت سيارة ضابط الامن بلدية ابة حسن بدارنه الشرطة اسعاف اضرار قداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار فلفة كفر قاسم فريق كرة الشاطئ بطل البلاد دوري حي الكرك حريق قرب البيوت شفاعمرو قوات اطفاء طائرات مدينة نيران نار رفعت ترك اقالة تدريب مكابي اخاء الناصرة الدرجة الممتازة المدربشارع 44 اغلاق حريق هائل منطقة مفتوحة طائرات اطفاء اخماد مشارف القدس أوريا الشرطة كفركنا اعتقال شاب حيفا فارس نعسه وفاة الشاب 40 عاما اثر مرض عضال لم يمهله طويلا بلدة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com