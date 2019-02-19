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أعلن خبراء منظمة "Cochrane" الدولية التي تدرس فعالية التقنيات الطبية، أن تخفيض احتمال...
قالت دراسة أجرتها جامعة تكساس في أوستن، إن الخبز المحمّص (أو التوست) يمكن أن يعرض...
كشف باحثون أمريكيون خصائص فريدة للشاي، حيث أن المواد التي يحويها تجعله فريدا...
نبه مدربون رياضيون إلى أن من يبدأون التمارين الرياضية في صالات الألعاب...
يلاحظ كثيرون تحسّن الحالة الصحية للمرضى بعد النوم، لأن الجسم "يعيد برمجة" الخلايا...
كشف مصدر تقني يوصف بالموثوق، بعض المزايا المرتقبة في هواتف "آيفون" الذكية التي...
من الآلام الشائعة التي تؤرق الكثيرين، خاصة كبار السن، آلام الظهر والركبة...
أظهرت نتائج دراسات عديدة أن تناول الشوكولاتة بصورة دورية منتظمة يقلل من احتمال...
إذا كنت تعتقد أن الحمام هو أقذر مكان في بيتك، فإن هذا الأمر غير صحيح، لأن أرجاء...
في الآونة الأخيرة، انتشر بشكل واسع النطاق استخدام أضواء الفلورسنت في كثير من...