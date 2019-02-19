قال موقع "دايلي ستار" إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مستعد لخوض مغامرة جديدة لأول مرة بالدوري الإنجليزي، مضيفا "لكن مشكلة واحدة قد تحول دون ذلك".

وقال الخبير في الكرة الفرنسية، جوليان لورنس "الوجهة المقبلة لزيدان قد تكون مانشستر يونايتد أو تشلسي الإنجليزيين".وأضاف "العائق الوحيد أن زيدان لا يتكلم الإنجليزية، مما قد يصعب عليه مهمة التواصل مع اللاعبين والطاقم الفني".وتابع "افتقار زيدان للغة الإنجليزية لن يساعده على توصيل الرسالة بالطريقة التي يريدها".وذكر المحلل لورنس أن اسم زيدان ارتبط في وقت سابق باسم "الشياطين الحمر"، لكن الصفقة لم تتم لاعتبارات عدة، من بينها لغة التواصل.وأوضح أن المدرب البالغ من العمر 46 عاما لا يحب فكرة الاعتماد على مترجم أو شخص آخر في طاقمه الفني من أجل ترجمة كلامه، إذ يعتبر أن هذا الأمر قد يعقد عملية التواصل بين المدرب واللاعبين.