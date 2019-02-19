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مبابي وبرشلونة.. صورة مختلسة تكشف "ما في النفوس"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



التقطت صورة لنجم باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أثناء وجوده في فندق مع زملائه في الفريق، بدت لكثيرين عادية، لكن تفصيلا صغيرا جعلها غير عادية.



وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، مساء الاثنين، أن مبابي ( 20 عاما) كان يتابع عبر هاتفه الذكي الجدول الخاص بمباريات نادي برشلونة الإسباني، البعيدة كل البعد عن النادي الفرنسي ونادي ريال مدريد الذي قالت تقارير إنه قد ينتقل إليه.


وقالت الصحيفة إن الأمر كان يكون محض مصادفة، لكن مبابي الذي وصفته الصحف الفرنسية بـ"العبقري" إثر تألقه في الدوري المحلي، يبدو أن مهتم جدا بمتابعة التطورات في الدوريات الأوروبية، لا سيما في إسبانيا.


وتظهر الصورة التي كان يتابعها مبابي جدول مباريات برشلونة الأربعة المقبلة خلال فبراير الجاري، أمام ليون وإشبيلية، وريال مدريد مرتين متتالتين.


وقال مدرب باريس سان جرمان، توماس توخيل: "إنه (مبابي) يظهر تألقه كل يوم في التدريب، لديه هذا الجوع ليسجل.. إنه لاعب خاص".


وكان أول من أشار إلى الصورة الصحفي الرياضي الإسباني، جوانما روميرو.




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