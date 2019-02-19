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صور تفضح "فعلة" شرطي بمتظاهرة محجبة ونواب يتحركون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صدت عدسات المصورين عنصرا في الشرطة التركية، وهو يتحرش بمتظاهرة محجبة أثناء اعتقالها خلال تظاهرة في العاصمة أنقرة، فيما تعهد نواب معارضون بالعمل ضد التصرف الذي وصفوه بـ"العار".



وكانت طالبة جامعية تشارك في مسيرة في العاصمة التركية، السبت، نظمتها جمعية التضامن مع أسر المعتقلين في تركيا، حينما تعرضت إلى الاعتقال والتحرش.


وتظهر عدة صور، نشرت على "تويتر" عنصرا من الشرطة التركية، يرتدي زيا مدنيا، وهو يجر المرأة نحو سيارة الاعتقال، ثم وضع يده على منطقة حساسة من جسدها، بحسب ما أورد "مركز ستوكهولم للحريات"، الاثنين.


وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، سيزغين تانري كولو، إن الحادث عبارة عن "عار".


وأضاف النائب، المعروف بدفاعه عن حقوق المواطنين الأكراد، في تغريدة على "تويتر"، إن رجل الشرطة الذي ارتكب فعل التحرش يجب أن يفصل من عمله فورا ويخضع للتحقيق.




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