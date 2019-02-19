تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-19 14:54:22 الطيبي وملحم والسعدي يجتمعون مع وزارة المالية والاسكان للاعتراض على الطنطور |  2019-02-19 14:33:39 وفاة كارل لاغرفيلد أشهر مصمم أزياء في العالم |  2019-02-19 14:40:30 لافروف : واشنطن تسعى لتقسيم سوريا |  2019-02-19 14:40:29 ثلاث اصابات لأطفال في منطقة النقب خلال اليومين الاخيرين انتهت إحداها بالوفاة‎ |  2019-02-19 14:11:56 الاوقاف تعيدُ تركيب الباب الحديدي على درجات باب الرحمة |  2019-02-19 13:04:33 مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين : أين أنت يا حكومات الدول العربية والإسلامية من القدس والاقصى ؟ |  2019-02-19 12:49:24 الجولان - وفاة المناضل احمد القضماني |  2019-02-19 12:36:50 اعتقال مشتبه 18 عاما من رهط بتهديد مدير مدرسة على خلفية زيارة جنود في الجيش الاسرائيلي للمدرسة |  2019-02-19 12:02:53 التطعيم لا يضمن الوقاية من الإنفلونزا ! |  2019-02-19 11:52:27 عرض بلدياتي لفرقة ترشيحا للموسيقى العربية دعمًا لإقامة وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الناصرة- الإنجليزي |  2019-02-19 11:45:21 رئيس الأوقاف: نعمل على ترميم مصلى باب الرحمة لافتتاحه |  2019-02-19 11:44:11 رحيل "جد الاحتباس الحراري" البروفيسور والاس سميث بروكر |  2019-02-19 11:16:15 المحكمة تعدل بند اتهام رائد رشرش من المغار المتهم بقتل صديقته تهيلا نجار من جينوسار للقتل غير المتعمد |  2019-02-19 10:52:30 اتهام 3 شبان من النقب بقتل وتعذيب حيوانات وسرقة مواشي |  2019-02-19 10:32:26 المحكمة العليا ترفض التماس ابو رومي لانتخابات طمرة |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صدقت التسريبات.. صورة تؤكد مفاجأة أبل في هاتفها الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صورة مسربة لهاتف أبل الجديد صحة التكهنات التي أثيرت قبل فترة بشأن بالجيل القادم من هواتف "آيفون"، التي ستأتي بتغيير ثوري في مجال الكاميرات.



ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية صورة مسربة لهاتف "آيفون XS ماكس" الجديد، وبه 3 كاميرات خلفية، نقلا عن مدونة تمتلك سجلا حافلا في تسريب معلومات دقيقة بشأن منتجات أبل المتوقع إصدارها في عام 2019.


وكان تقرير سابق نشرته صحيفة "إيكونومي ديلي نيوز" في تايوان، قد زعم أن نظام الكاميرا الثلاثي سوف يتكون من 3 عدسات 12 ميغابيكسل، وسيكون قادرا على تكبير الصورة 5 مرات.


وستأتي جميع الموديلات الثلاث بخيار بلوري زجاجي، كما أنها تتميز باتصال واسع النطاق للوضعية الداخلية والملاحة.


وبحسب التقرير، سيدعم نظام التصوير "الصور ثلاثية الأبعاد"، مما سيزيد من كفاءة وفاعلية التطبيقات التي تعتمد تقنية الواقع المعزز.



 وستدمج الكاميرات ماسحا ليزريا بدلا من النظام القديم القائم على المسح بالإسقاط، بحيث يمكن التقاط الأجسام والأشياء من مسافات بعيدة.


وإلى جانب الكاميرات الثلاث، ستعتمد الهواتف الجديدة على الشحن بكابل بمنفذ USB-C، مما سيمكن المستخدمين من استعمال ذات الشواحن مع أجهزة شركات أخرى مثل سامسونغ وهواوي، ولكنها ستصبح "عديمة النفع" مع أجهزة الشركة الأميركية الأقدم.



وفي مسعى لمواجهة التراجع المقلق لمبيعاتها خلال الربع الأخير من العام الماضي، كشفت تقارير صحفية أن أبل تتجه إلى خفض أسعار هواتف آيفون قريبا.


وفي يناير الماضي، أظهرت أرقام الشركة انخفاض مبيعات آيفون في الصين، كما تراجعت إيرادات الشركة بـ5 بالمئة لتصل إلى 84.3 مليار دولار.



وأوضحت الأرقام أن عائدات آيفون التي تشكل حصة الأسد من مدخلات الشركة، تراجعت بنسبة 15 بالمئة خلال الربع الأخير من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.




كلمات متعلقة

صدقت, التسريبات.., صورة, تؤكد, مفاجأة, أبل, في, هاتفها, الجديد,

تابعونــا

مأساة سوزانا.. "قطعوا رأسي لأن زوجي رفض دفع الفدية" مأساة سوزانا.. "قطعوا رأسي لأن زوجي رفض دفع الفدية" 2019-02-19 | 11:47:23

منظر مثير للرعب شهده المارة في أحد الشوارع بالمكسيك عندما شاهدوا رأسا لامرأة في...

رحيل "جد الاحتباس الحراري" البروفيسور والاس سميث بروكر رحيل "جد الاحتباس الحراري" البروفيسور والاس سميث بروكر 2019-02-19 | 11:44:11

توفي البروفيسور والاس سميث بروكر صاحب الفضل في انتشار مصطلح الاحتباس الحراري عن...

بريطانيا - أم تتعرض لصدمة بعد ولادة طفلتها بـسن مكتملة بريطانيا - أم تتعرض لصدمة بعد ولادة طفلتها بـسن مكتملة 2019-02-19 | 10:16:58

أصيبت أم بصدمة حقيقية بعد اكتشافها وجود سن أمامية كاملة في فم طفلتها الرضيعة...

هكذا يمكنك منع إدخالك بـ"جروبات" واتساب بدون إذنك هكذا يمكنك منع إدخالك بـ"جروبات" واتساب بدون إذنك 2019-02-19 | 08:22:04

أخيراً سنودع المجموعات المزعجة وغير المرغوبة على "واتساب". تطبيق جديد يجري حالياً...

مصري يلقي زوجته من شرفة المنزل بسبب مشادة كلامية مصري يلقي زوجته من شرفة المنزل بسبب مشادة كلامية 2019-02-19 | 08:20:26

انتهى شجار بين زوجين مصريين حديثين بإلقاء الزوج زوجته من شرفة المنزل، قبل أن...

إلقاء القبض على أمريكي بتهمة تعدد الزوجات إلقاء القبض على أمريكي بتهمة تعدد الزوجات 2019-02-18 | 15:50:15

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن السلطات في الولايات المتحدة ألقت القبض على رجل متزوج...

الأرض تشهد "قمر الثلج العملاق" هذا العام الأرض تشهد "قمر الثلج العملاق" هذا العام 2019-02-18 | 14:50:34

من المنتظر أن يضيء "قمر الثلج العملاق" سماء الأرض، الأسبوع الجاري، وربما سيكون هذا...

ما الضرر الذي تسببه شبكة Wi-Fi لجسم الإنسان ؟ ما الضرر الذي تسببه شبكة Wi-Fi لجسم الإنسان ؟ 2019-02-18 | 12:00:31

لم يعد ممكنا تصور حياتنا اليوم من دون الإنترنت، الوسيلة الأساس للاتصال مع العالم...

هذه قصة أول تركية تنال الماجستير من جامعة بغزة هذه قصة أول تركية تنال الماجستير من جامعة بغزة 2019-02-18 | 11:00:00

حصلت المواطنة التركية رقية ديمير على درجة الماجستير في برنامج الصحة النفسية...

"Maserati" تطلق أولى سياراتها الكهربائية "Maserati" تطلق أولى سياراتها الكهربائية 2019-02-18 | 08:54:20

أعلنت شركة "Maserati" المتخصصة بإنتاج السيارات الفاخرة عن نيتها إطلاق أولى مركباتها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بيرم كيال برايتون الانجليزي لاعب الموسم لقب صوتوا شاركوا الجديدة المكر9 ضحايا عمل طرق شجار كسيفة الناصرة يافا البقيعة الناصرة المجتمع العربي عصابة نصب احتيال عرعرة المثلث اكثر من مليون شيكل اعتقال بنوك زبائن الناصرة دوار شهاب الدين تواجد مكيف للشرطة تظاهرة رفع شعارات رهط سقوط طفل وفاة عمر فرهود القريناوي اصابة متأثر بجراحهحسين ابو رعد اطلاق نار سهرة حناء ام الفحم مقتل الشاب مشتبه مفرق طرعان حادث طرق طاقم الشفاء 4 اصابات تيسير قبعة نائب الوطني المجلس الفلسطيني ذمة الله وفاة عن عمر ناهز 78 عاما فريق هامبورغ الالماني مؤنس دبور الناصرة لاعب سويسرا 4 مليون يورو شبان طرعان يحلقون شعورهم تضامنا مع صديقهم عدن بث مباشر توتنهام مانشستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم وفاة طالب الصف وعكة صحية المت به الرينة مدارس ابتدائية اغمي عليه الناصرة مدينة شرطة اسعاف مدرسة رأس العامود للبنات الشاملة تحتفل تخريج الفوج الرابع من طالباتها القدس طفل رضيع نسي داخل سيارة رهط مدينة الشرطة مستشفى سوروكا بئر السبع اسعاف الكلية العربية في حيفا تفتتح عامها الدراسي الجديد زكي كمال مشاركة واسعة طلاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com