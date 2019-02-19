الاوقاف, تعيدُ, تركيب, الباب, الحديدي, على, درجات, باب, الرحمة,

أعادت دائرة الاوقاف الإسلامية تركيب الباب الحديدي اعلى الدرجات المؤدية إلى باب الرحمة.

وأوضحت دائرة الاوقاف الإسلامية أن طواقم لجنة الاعمار قامت بإعادة تصليح الباب الحديدي ثم ركبته من جديد.وادى العشرات من الفلسطينيين صلاة الظهر في ساحة باب الرحمة، وقامت شرطة بالتواجد في محيط الصلاة وشرعت بتصوير المصلين.