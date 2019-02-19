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PANDORA Wish شو رح يكون ستايلك ؟



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مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة جديدة -PANDORA WISH مستوحاة من WISH BONE -  

مجموعة المجوهرات بتعطي مستوى جديد للستايل،  وهي تجمع بين المعادن المختلفة، مرصعة بالزركون والخطوط الأنيقة..    

من القطع المعروضة في المجموعة خاتم SHINE PANDORA ,

عقد WISH BONE  من الفضة الإسترليني وSHINE PANDORA، أساور بتصميم مميّز وحلق.ا
لأسعار: أ
ساور الفضة ابتداء من: 295 ش.ج، تشارمز ابتداء من: 149 ش.ج، خواتم ابتداء من: 199 ش.ج، 

حلق ابتداء من: 149 ش.ج، عقود وسلاسل ابتداء من: 159 ش.ج.


سيتم إطلاق المجموعة في الفروع في نفس وقت الإطلاق الدولي في 18 فبراير 

متوفرة في فروع PANDORA وJACKIE-O وفي محلات المجوهرات المختارة

www.pandora-shop.co.il

www.pandora.net




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