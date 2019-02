PANDORA, Wish, شو, رح, يكون, ستايلك, ؟,

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة جديدة -PANDORA WISH مستوحاة من WISH BONE -مجموعة المجوهرات بتعطي مستوى جديد للستايل، وهي تجمع بين المعادن المختلفة، مرصعة بالزركون والخطوط الأنيقة..من القطع المعروضة في المجموعة خاتم SHINE PANDORA ,عقد WISH BONE من الفضة الإسترليني وSHINE PANDORA، أساور بتصميم مميّز وحلق.الأسعار: أساور الفضة ابتداء من: 295 ش.ج، تشارمز ابتداء من: 149 ش.ج، خواتم ابتداء من: 199 ش.ج،حلق ابتداء من: 149 ش.ج، عقود وسلاسل ابتداء من: 159 ش.ج.سيتم إطلاق المجموعة في الفروع في نفس وقت الإطلاق الدولي في 18 فبرايرمتوفرة في فروع PANDORA وJACKIE-O وفي محلات المجوهرات المختارةwww.pandora-shop.co.ilwww.pandora.net