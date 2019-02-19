اعتقال, 3, مشتبهين, بينهم, قاصر, بالضلوع, بجريمة, قتل, حسيب, موسى, من, الناصرة, رميا, بالرصاص, في, طبعون,

قدمت النيابة العامة تصريح مدعي عام بحق 3 اشخاص , مشتبه (36 عامًا) من سكان طبعون، مشتبه (22 عامًا) من سكان بسمة طبعون، ومشتبه ثالث قاصر (17 عامًا) من إحدى بلدات الشمال , بشبهة الضلوع في جريمة قتل المواطن حسيب موسى (60 عامًا) من الناصرة في طبعون، يوم 28.01.2019.

وافادت الشرطة ان الحادث وقع في طبعون بعد اتفاق بين المشتبهين والضحية بعقد لقاء هناك , الا ان احد المشتبهين وخلال اللقاء اقدم على اطلاق النار على المواطن حسيب موسى مما اسفر عن اصابته بجراح حرجة توفي متأثرا بها .وافيد ايضا ان المشتبهين اوقفوا سائق سيارة اجرة في المكان واجبروه على نقلهم من المكان والفرار .والىذ لك فمن المتوقع تقديم لائحة اتهام بحق المشتبهين الثلاثة في الفترة القريبة .