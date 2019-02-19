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الجولان - وفاة المناضل احمد القضماني



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توفي اليوم الثلاثاء في الجولان المناضل  احمد القضماني  ابو مجيد .



الجنازة اليوم في الثالثة بعد الظهر في مجدل شمس .

رحمه الله واسكنه فسيح جناته 




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