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اعتقال مشتبه 18 عاما من رهط بتهديد مدير مدرسة على خلفية زيارة جنود في الجيش الاسرائيلي للمدرسة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة النقب شابا 18 عاما من سكان مدينة رهط وذلك بشبهة اقدامه على تهديد مدير مدرسة في المدينة بالإعتداء عليه.


وافيد وفقا لما جاء في بيان الشرطة ان الشاب المشتبه بتهديد مدير المدرسة اقدم على ذلك في اعقاب منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشره مفتش لواء النقب وخلال اثنى  على زيارة عناصر من الجيش الإسرائيلي للمدرسة .

ومع استلام الشرطة بلاغا حول تعرض المدير للتهديد باشرت التحقيق , وتم مؤخرا التوصل للمشتبه به من رهط واعتقاله ثم تم تقديم لائحة اتهام ضده .


الصورة توضيحية 
اعتقال مشتبه 18 عاما من رهط بتهديد مدير مدرسة على خلفية زيارة جنود في الجيش الاسرائيلي للمدرسة




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